Escobar: la historia del adiós «ingrato» de un ídolo atigrado

El paraguayo-boliviano, Pablo Escobar, dejó de ser técnico de The Strongest este lunes. Los hinchas dicen que no recibió una despedida como el ídolo que es. Él contó lo que sintió "un día después de la tormenta"

Son las 10:37 del lunes (5 de agosto de 2019). Una publicación vía Twitter sería la encargada de dar la ‘bomba’ del día en el mundo atigrado, ya que se anunció el despido del técnico Pablo Escobar de The Strongest. Fue sorpresivo, incluso para el mismo afectado que no lo supo hasta algunas horas después por la misma red social. Admitió que se sorprendió, y claro, no era para menos porque se trataba del club donde durante 12 años dejó alma, vida y corazón.

“Por medio de este comunicado me informan que han prescindido de mis servicios. Gracias.”, escribió con resignación Escobar, mostrando la carta que publicó la dirigencia del Tigre. Más de una década con la misma rutina cambiaron de repente. El ‘Pájaro’ dejó en claro que lo más doloroso fue que no se lo dijeron de frente y que cuando lo supo, estaba desprevenido.

Al parecer la dirigencia atigrada, al mando de su reciente presidenta Inés Quispe, venía analizando el cambio de entrenador dado que el mismo día, por la tarde, fue presentado Mauricio Soria como nuevo DT, que hace algunas semanas dejó Oriente Petrolero. “Cuesta mucho, pero debemos aplicar la mano de hierro (…) de sentimentalismos no vamos a vivir, sino de buenos resultados«, declaró la titular atigrada, al medio paceño Máquina Deportes.

Sin duda una inesperada salida del ídolo de Achumani. El paraguayo llegó a Bolivia en 2004 para jugar en San José y un año después vistió como aurinegro en la primera de tres etapas como futbolista (2005; 2007-2008 y 2011-2018). Antes de ser elegido como entrenador para el torneo Apertura 2019.

Un jugador guaraní que decidió naturalizarse boliviano para vestir la Verde. Es reconocido y respetado, muestra de ello es que ha recibido mensajes de despedida con sabor a aliento en las redes sociales. “Mucha gente no te merece en este club, siendo el principal referente e ídolo de club lo mínimo que merecías era un poco más de respeto”, escribió Fernando Marteli. También se sumaron jugadores atigrados como Daniel Vaca, Marvin Bejarano, Jair Reinoso, Ramiro Vaca entre otros.

Aunque también llegaron mensajes de personas ajenas a Tigre. “Esta noticia duele. Pablo Escobar siempre fue uno de los grandes jugadores de nuestra liga y le dio muchas alegrías a su club”, escribió en su Twitter Marcelo Claure, presidente de Baisa (administradora de Bolívar).

Por su lado, Escobar un día después (6 de agosto) expresó su sentir a través de un largo mensaje para sus más de 60.000 seguidores en Facebook. El ‘Pájaro’ dibujó triste como era su día a día en la institución atigrada, donde estuvo por más de una década.

“Levantarme hoy fue raro porque (…) no entré al club, no saludé al portero para luego dar un beso a las cocineras (antes doña Mari y don Ángel y ahora Daniela), hoy no vi a Zacarías ni a Mauricio (utileros), al doctor y los fisioterapeutas o a los de prensa ni a los que cuidan nuestra cancha para saludarlos… fue raro”, fue el comienzo de las letras de Escobar.

“La vida es así de ingrata”, dice el paraguayo-boliviano, donde cuenta que luego de 24 horas sigue esperado una llamada oficial de la dirigencia actual del club. Además, enfatiza y sostiene firmemente que durante sus siete meses como entrenador tiene buenas estadísticas a su favor y “no es mala como quiere hacer ver mucha gente”. Él mismo se encargó de mostrar sus números (ver en la publicación) para dejar en claro que “son buenos”.

Escobar es una persona que predicó durante varios años el mensaje de “#ProhibidoDesistir” y en la misma línea se despidió de su gente con la ilusión de volver en un futuro. “Como dicen: esto es un hasta luego. Volveré un día con la misma fuerza y la misma convicción».

