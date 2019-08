Estudio revela uso de 362 bolsas per cápita en Bolivia

Al menos 362 bolsas plásticas utiliza por año cada uno de los habitantes del país. Es decir, son 4.100 millones en total. Sólo en bolsas de pan se gastan 60 millones de bolivianos, según el estudio de CDS Molle y la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB).

Este dato está visible en los diferentes puestos de venta en toda la ciudad, tanto en grandes almacenes como en tiendas de barrio. Las comerciantes no se dan cuenta la cantidad de dinero que destinan a este elemento que se va en cada transacción.

“Compro cuando falta. Supongo que unas 100 por día o cada dos días. Cuando hay feria es más (…) Tengo que regalar (a los clientes), porque te piden o te dicen que no seas tacaño (…) No sé cuánto gasto al mes, porque no son muy caras, pero supongo que al año se debe hacer un buen monto”, comentó una vendedora de ropa, Elisa Veizaga.

Según el estudio de CDS Molle, el consumo de bolsas plásticas se origina en: la compra de pan con 1.070 millones de bolsas pláticas por año; recreación de viajes, 1.704 millones; en compras de leche, 638 millones, entre otros.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En el área urbana, el consumo de bolsas plásticas es de 3.447 millones al año en todo el país. Mientras, en el área rural se utilizan 651 millones de unidades.

El mismo documento señala que sólo en regalar bolsas de pan se gastan 60 millones de bolivianos. Se utilizan sólo 20 minutos y tardan más de 150 años en desintegrarse.

Los cálculos indican que proveer a todas las familias de una bolsa de tela destinada para pan costaría 26 millones de bolivianos y la duración sería mucho mayor, aseguró el analista y educador de CDS Molle, Edwin Alvarado.

“Las bolsas de tela son útiles. Si eliminamos el uso de bolsas plásticas en la compra de pan y las sustituimos por las de tela, nos ahorraríamos 68 millones de bolivianos en dos años”, acotó Alvarado.

Las comerciantes indican que una o dos personas al día suelen tener sus propias bolsas, frente a más de 50 que piden las plásticas. Algunas personas incluso piden doble, pues temen que se les rompa, eso ocurre cuando llevan algún producto con puntas.

El documento del estudio de CDS Molle acompaña el proyecto de ley para la reducción del uso de bolsas plásticas en el país. La norma ya fue aprobada y la UPAB encara una primera fase de concientización donde se hace más uso de este tipo de productos, que es en los mercados.

Los Tiempos / Lorena Amurrio Montes