Farías: «Creo en los jugadores y en la oportunidad de clasificar a un mundial»

El venezolano afirmó que se siente orgullo por el nuevo reto que asumirá al frente de la Verde a partir de este sábado cuando sea presentado de manera oficial en La Paz. A su paso por Santa Cruz disparó que cree en nuestro fútbol y que su meta será Catar 2022.

Seguro de sus palabras y de sus convicciones, César Farías, se puso la vara alta ni bien puso el pie en suelo nacional. “Siempre he manifestado, que creo en el fútbol boliviano, creo en el jugador boliviano y creo en la oportunidad de clasificar a un mundial. El desafío siempre me ha gustado, entonces no veo porque no pensar en que se puede”, señaló el nuevo director técnico de la selección en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, de Santa Cruz.

ASÍ LLEGÓ FARÍAS A BOLIVIA

Farías, que hizo escala en la capital cruceña antes de trasladarse a la ciudad de La Paz, manifestó que se enteró de la noticia antes de abordar el avión desde Buenos Aires. El venezolano no ahondó en detalles sobre los términos de su vinculación oficial al mando de la Verde. “No he podido hablar con el presidente (César Salinas) ni con ningún dirigente, seguro luego lo vamos hacer”, agregó.

Sin embargo, dejó en claro que tiene todo listo para encarar el partido de la sub-23 ante su similar de Argentina el 4 de septiembre y el duelo de la absoluta frente a Ecuador en Cuenca el 10 del mismo mes. “El domingo van a concentrar. La sub-23 en Santa Cruz y la mayor en Cochabamba. Tenemos que pasar las listas y la logística”, indicó. Por lo expuesto, seguro que este sábado dará a conocer la lista de los convocados.

Por tratarse de un partido a 2.560 msnm, como la ciudad ecuatoriana de Cuenca, Farías adelantó que priorizará llevar a jugadores adaptados a la altura. La idea es ir a jugar el partido ante Argentina y volver a Cochabamba. La sub-23 jugará dos amistosos con equipos del valle, mientras la mayor alista el choque ante la tricolor. El viaje a Ecuador será tres días antes del partido.

Después de elogiar a las generaciones nacidas el 97, 98 y 99, Farías dijo que son una buena base para mirar las eliminatorias de cara al Mundial de Catar 2022.

