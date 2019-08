Federación pospone designación del DT para no equivocarse

La designación del nuevo seleccionador nacional no será inmediata, pues la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) esperará un tiempo para analizar las opciones que maneja y no equivocarse a la hora de tomar la decisión.

De hecho, la reunión del Comité Ejecutivo que estaba programada para esta semana fue postergada, probablemente hasta la próxima, lo que es un indicador de que la dirigencia no prevé anunciar de forma inmediata el nombre del elegido.

La semana pasada, el directorio central de la FBF se reunió en La Paz y decidió la rescisión de contrato con Eduardo Villegas debido a los malos resultados de la Verde en los seis meses que estuvo bajo su mando, sobre todo por su participación en la Copa América de Brasil, donde ocupó el último lugar sin puntos.

Pero el hecho de que no haya Ejecutivo no significa que la FBF no esté avanzando en las gestiones para tener un nuevo entrenador.

En todo caso, a diario llegan carpetas de profesionales interesados en dirigir a la Verde.

“Pero hay que tener paciencia, no hay apuro, entonces nos tomaremos una o dos semanas más para hacer oficial la designación porque no queremos equivocarnos”, refrendó ayer Freddy Téllez, director general ejecutivo de la FBF.

La Razón Digital / Jorge Asturizaga / La Paz