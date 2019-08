Fejuve respalda movilización del transporte contra proyecto municipal del BRT

Santa Cruz.- El presidente de la Fejuve, Omar Ribera, respaldó las movilizaciones del sector transporte cooperativizado afirmando que la implementación del BRT no solo afectará a los vecinos si no a los transportistas por lo cual no descartan sumarse a las movilizaciones para exigir la renuncia del secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, quien no hizo mas que atentar con el bolsillo de los vecinos, afirma Ribera.









Fuente: Detrás de la Verdad

