Fernando y Noelia Zeballos, lo que piensan y sienten tras ganar plata en los Panamericanos de Lima

Federico y Noelia (tenistas) destacaron al ganar la medalla de plata en los Panamericanos que acabaron el domingo en Lima. Ambos hablaron de los planes que también tienen a futuro, incluso apuntan a Tokio 2020

Gery Zurita Mustafá

Federico Zeballos

“Apuntamos, con Dellien, a llegar a los Juegos de Tokio”

Federico lleva más de una década de ser tenista profesional, por lo que fue el mejor del país durante varias temporadas, pero no pudo explotar como él había soñado porque no tuvo el respaldo para competir en iguales condiciones que los tenistas de otros países. Hoy, con 31 años, y luego de haber ganado la medalla de plata en los Panamericanos, su ilusión volvió a crecer hasta el punto de que sueña con clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio haciendo dobles con su amigo Hugo Dellien, el actual número uno del país.

¿Por qué en dobles se vio más fortaleza?

Desde el principio dije que tenemos buenos equipos en dobles, en varones estuvimos a ‘match point’ de lograr la medalla de bronce, a nada de sacar una medalla de bronce. Uno de las claves más importantes del por qué tenemos buenos dobles es porque nos conocemos muy bien fuera de la cancha, en este caso Noelia es mi hermana y con Boris Arias somos muy buenos amigos, eso ayuda mucho a la hora de hacer una dupla para jugar y así demostramos con los resultados.

¿Por qué el que fue la raqueta número del país por varios años (antes de Hugo Dellien) no pudo explotar más?

Creo que me faltó igualdad de condiciones con los otros jugadores. Cuando uno juega torneos en Europa, entrás a la cancha con muchas cosas en la cabeza, cuando no debería ser así, pues uno debería estar pensando solamente en tenis, que es lo que hacen los tenistas de otros países. Entonces, creo que competir contra eso es una desventaja tremenda. Esto hace que no tengas los resultados que esperas. Repito algo de lo que dice Noelia, cuando termina el partido estás pensando qué restaurante buscar y que sea económico, no tenés entrenador ni un equipo que te ayude a tener igualdad con tus rivales. No es excusa, pero ahí se saca la diferencia.

¿Tampoco viajás con entrenador?

Nunca, y la verdad (tener a tu entrenador) eso ayuda, sobre todo en lo mental porque estás preocupado solo de rendir.

¿Ayuda lo que está consiguiendo Dellien?

La brecha que abrió Hugo debería abrir los ojos de las empresas y del Gobierno para apoyar a los deportistas nacionales, porque nosotros podemos destacar, Dellien lo demostró y ahora lo están respaldando bastante, así que ojalá que también pase lo mismo con otros deportistas que lo necesitan. Hay talento en Bolivia, solo hay que apoyarlo.

Federico y Noelia junto a su padre, Freddy Zeballos, que además es el entrenador de ambos. Foto: Jorge Gutiérrez



¿Qué sabés del programa Tunka?

Me enteré en los Panamericanos, hace unos días, que formábamos parte de este proyecto, pero hasta ahora no hemos recibido nada, solo sabemos que el apoyo es muy bueno (en lo económico) para los deportistas. Ahora estamos viendo si es verdad que estamos en el programa para tener el apoyo, que nos vendría muy bien.

¿Lo que se viene?

Los próximos dos meses los tengo claro. Jugaré dos torneos en el país, luego me voy a Paraguay, México y después a Estados Unidos donde jugaré con Hugo Dellien, en dobles, para encarar más tarde la Copa Davis en Guatemala.

¿Cómo es tu relación con Dellien?

Somos buenos amigos, nos conocemos desde muy chicos, la verdad estoy contentísimo con lo que está logrando porque eso va a ayudar al deporte en general.

¿Has podido hablar con él?

Siempre, es más, tenemos un proyecto con Dellien que tiene como objetivo clasificarnos a las olimpiadas de Tokio, ya lo hemos hablado en estos días y vamos a jugar la mayor cantidad de torneos en dobles lo queda de este año en torneos Challenger, y hasta la mitad de 2020 jugaremos absolutamente todos con el objetivo de meternos entre los primeros 100 del ranking en dobles y con eso aseguraremos el cupo para los Juegos olímpicos.

–

Noelia Zeballos

“Necesitamos el apoyo de las empresas y del Gobierno”

La mejor tenista del país habló con Diez y recordó todo lo que le costó llegar a esta etapa de su carrera. Igual que su hermano, pide ayuda para poder cumplir el sueño de estar entre las 100 mejores del mundo en poco tiempo.

¿Cómo se explica haber ganado la medalla de plata?

Mi hermano (Federico) siempre lo dijo, que nosotros tenemos equipos fuertes en dobles, tanto de hombres como en mixtos. Él fue clave en las semifinales (de los Panamericanos) que jugamos porque me habló mucho, me guió y me decía que íbamos a remontar el partido porque estábamos (perdiendo) muy por debajo, así que me ayudó para tranquilizarme y lograr un buen nivel.

¿Ya habían jugado antes con Federico?

Solo habíamos jugados juntos en los Odesur de 2018, pero lógicamente nos conocemos bastante bien afuera de la cancha y eso fue clave para que nos vaya excelente.

¿Por qué es complicado ser deportista de élite para los bolivianos?

Para mí ha sido bastante difícil. Desde niña siempre fue mi sueño ser tenista profesional y para lograr eso sabemos que se necesita mucho sacrificio en el aspecto económico y personal. Hemos tocado muchísimas puertas y nunca nos abrieron. Mi padre es el que siempre ha estado con nosotros para respaldarnos, pero ahora queremos aprovechar este momento para pedir apoyo a las empresas porque siempre viajamos con pocos recursos cuando nos toca ir al exterior a competir.

¿No fueron parte del programa Tunkas?

No tenía idea que estábamos. En los Panamericanos nos preguntaron sobre el apoyo que tenemos en el programa Tunka, lo cual nos sorprendió porque no sabíamos que pertenecíamos, pero ojalá sea así, pues lo necesitamos.

¿Qué se viene?

Trabajar más para seguir con mi carrera, ojalá que pueda viajar con las condiciones que necesito, ya que nunca pude hacerlo de esa manera.

¿A qué te referís viajar con condiciones?

Siempre he viajado sola, economizando en el tema de hoteles, comidas, pasajes y eso es demasiado importante para una tenista. Veo a las demás chicas tenistas, en los torneos, que siempre viajan con su entrenador, su preparador físico y su fisioterapeuta, por lo que ellas solo se preocupan en entrar a la cancha y jugar, mientras yo me estoy ocupando de qué pasaje voy a comprar, tomando en cuenta el más económico. Tengo que ver la comida porque debo comprar muchas veces en los supermercados sándwiches o cosas frías que ahí se las encuentra más baratas; y también debo ocuparme de buscar los hoteles de menos costos porque los hospedajes oficiales normalmente son muy caros. Y lo principal, es que viajo sola, nunca llevo entrenador, algo que es muy necesario porque esa persona te conoce y estando fuera de la cancha te ayuda demasiado. Por ejemplo, poco antes de los Panamericanos, gané mi primer torneo profesional en Lima y mi hermano Federico, que me conoce desde siempre, estuvo conmigo toda la semana y eso me ayudó muchísimo porque al estar fuera de la cancha me dio unos tips, tácticas y cosas que ayudan mucho, solamente por el simple hecho de que esté afuera y te aplauda es demasiado importante porque te fortalece mentalmente y te mantiene firme en un partido.

¿Cuánto más puede dar Noelia?

Siempre tuve fe en mi capacidad y quiero llegar a meterme entre las 100 primeras del mundo.

Fuente: diez.bo