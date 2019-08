Ferreira no aguantó en la reserva de Always Ready y se marchó

El delantero uruguayo rescindió contrato con el club millonario de El Alto. Fue enviado al equipo de reserva por fallar un penal en la derrota ante Bolívar, por lo que decidió arreglar su salida de mutuo acuerdo

No hubo reconciliación. El delantero uruguayo William Ferreira finalmente no continuará en filas de Always Ready luego de rescindir contrato por mutuo acuerdo. La ‘Fiera’ fue enviado a la reserva por la dirigencia millonaria luego de fallar un penal en la derrota ante Bolívar (0-1).

Ferreira y el club alteño decidieron ponerle punto final al contrato antes de lo pactado. Finalizaba en diciembre de 2019. El delantero charrúa llegó como refuerzo en enero pasado, pero un penal no convertido ante su exquipo Bolívar el 3 de agosto le costó caro.

Al siguiente día del penal fallido, el presidente del cuadro millonario Fernando Costa informó que el delantero charrúa iba a entrenarse con la reserva. El director técnico Julio César Baldivieso intentó interceder por él, pero fue en vano dado que la decisión fue tomada y ejecutada inmediatamente.

Luego de tres semanas de entrenarse con la reserva y no jugar ningún partido en esta categoría, Ferreira llegó a un acuerdo para marcharse del club alteño. Se conoce que el uruguayo se marchará a su país la próxima semana, luego de recibir un reconocimiento por la academia paceña este sábado ante The Strongest. Será destacado por ser uno de los máximos goleadores de los clásicos, junto a Pablo Escobar.

