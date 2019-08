Fiscal General sospecha que Mesa busca politizar la investigación por el caso Capitalización

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, consideró que el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, busca politizar la investigación del caso Capitalización tras haberse presentado en la Fiscalía de La Paz cuando su declaración había sido postergada.

Inicialmente, Mesa debía comparecer por la investigación en el caso Capitalización (1993-1997) el lunes, sin embargo, desde la Fiscalía General se instruyó cancelar la convocatoria para evitar afanes políticos. No obstante, el opositor acudió a las oficinas del Ministerio Público.

“Vemos ahí la intensión de politizar estas actuaciones, de generar la atención de la población y sobre todo de los medios de comunicación para asistir a una actuación que ya no tenía razón de ser, que ya había dejada sin efecto”, afirmó Lanchipa.

La autoridad reiteró que se dejó sin efecto la citación para que Mesa declare en calidad de testigo con el fin de evitar que el trabajo del Ministerio Público sea utilizado o interpretado “deshonestamente” para escalar a un “juego político”, algo que, sostuvo, no lo va a permitir.

“Nosotros no hemos llevado adelante la citación, se ha dejado sin efecto y simplemente esto queda en ‘statu quo’ hasta después de las elecciones de octubre”, insistió.

La premisa fue anticipada por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, la semana pasada.

Mesa recordó que hasta el momento enfrenta 10 procesos en la Justicia, de los cuales tres se activaron desde que decidió sumarse a la contienda electoral por la Presidencia de Bolivia. Calificó a esos procesos como “manipulados” y con “intención política”.

Sin embargo, Lanchipa cuestionó a Mesa tras precisar que en el caso de Capitalización figura solamente como testigo entre muchas personas.

“Ha sido convocado en calidad de testigo, pero no es la única persona, son varias que (serán citadas) para que puedan brindar información, pero no debemos hablar que ha sido una denuncia contra el señor; que él no se sienta acusado”, añadió.

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz