He desafiado a @carlosdmesag a debatir sobre lo que hemos hecho cada uno en oposición al gobierno de Evo Morales. He cuestionado su negativa a explicar su pasado, él me hace acusaciones genéricas sin concretar nada. Veamos si tiene el valor de sustentarlas en debate cara a cara. https://t.co/56BVKOHpA8





Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo



Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook