¡Horror! Hallan los cuerpos de los cuatro menores asesinados por su padre en Santa Cruz

La Policía de Warnes encontró hoy los cuatro cadáveres de los menores que fueron asesinados por su padre, Walter R. M., de 46 años, quien intentó suicidarse pero fracasó.

Dos mujeres (de 15 y 5 años) y dos varones (de 4 y 2 años) fueron encontrados sobre una cama y cubiertos con una colcha en una vivienda, ubicada en la calle Los Potreros de la urbanización Valle Sánchez.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la morgue de la Pampa de la Isla para que se le practique un examen forense.

Walter intentó suicidarse, esta tarde, lanzándose del puente del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor, sin embargo sobrevivió y confesó los infanticidios.

«Les di raticida a los cuatro pero no les pasó nada y tuve que utilizar un cuchillo para acabarlos», relató sin remordimiento el hombre.

«Yo quería morir, quiero morir, también tomé raticida, luego me quise meter el cuchillo pero no me entró, intenté electrocutarme con un cable amarrado al cuello y tampoco me paso algo, por eso tuve que ir a lanzarme del puente», contó.

Cuando el hombre fue auxiliado por paramédicos hasta la clínica Kamiya, dijo que mató a sus dos hijos y dos hijastros porque su mujer se los iba a quitar y no les iba permitir verlos.

«Me cansé de ser bueno, no creo en la justicia, un juez ordenó que me quiten a mis hijos y ella (la madre) se los iba a llevar a vivir lejos y no me iba dejar verlos», fue la justificación que dio el progenitor a sus familiares y los policías.

Uniformados de la Felcc acudieron hasta el centro donde se encuentra el asesino. Foto: Fernando Soria