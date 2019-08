Huawei tiene el mejor smartphone de 2019 en Europa: este es el ganador junto a sus principales rivales

Definir cuál es el mejor móvil de la actualidad no es para nada una tarea sencilla. Son muchos los aspectos a tomar en cuenta y los análisis necesarios para dar tal resultado. No obstante, más de 60 expertos de la EISA (Asociación de Imagen y Sonido de Expertos) se han vuelto a reunir para dar su veredicto sobre qué smartphone es el que más destaca en la región europea de 2019.

El ganador, como era de esperar para muchos, no es otro que el Huawei P30 Pro. Esta bestia presentada en el mes de marzo, se ha hecho con el visto bueno entre los especialistas en el campo de revistas tecnológicas. Y a falta de una, el móvil goza de varias razones para llevarse el premio como el número 1 en el viejo continente.

Por qué el Huawei P30 Pro es el mejor smartphone de 2019 en Europa

El hermano mayor del P20 Pro llegó con un precio de más de 1.000 euros. Un notch de gota, panel curvilíneo de 6.7 pulgadas, procesador Kirin 980, 8 GB de RAM, almacenamiento de 128, 256 o 512 GB y una cámara trasera cuádruple de lo más interesante forma parte de lo más destacado del buque insignia de Huawei. Esto, sumado a su diseño, inteligencia artificial, carga rápida, resistencia al agua, entre otras cosas, hace que el P30 Pro se quede con el primer lugar del listado.

Por si aún no has visto lo que tiene para ofrecer a nivel de cámara, aquí podrás ver un análisis exhaustivo al apartado fotográfico de este dispositivo asiático. Aunque son más de 20 minutos, teníamos que explicar al detalle el rendimiento de la cámara y los sensores en escenarios diferentes, pero no hay desperdicio alguno en cada uno de los detalles.

Los demás dispositivos dentro del top 4

Además del Huawei P30 Pro, también hay que destacar que el análisis presentado por 61 expertos en tecnología de 29 países concluyó con que el Honor 20 Pro, el OnePlus 7 Pro y el Redmi Note 7 cuentan con todo lo necesario para destacar entre los demás dispositivos en términos de calidad-precio. Y basta con ver el test de resistencia del Redmi Note 7 de la Apple china para saber que su diseño y especificaciones se complementan con un precio ideal para abaratar las ventas en diferentes mercados.

Con estos resultados que llegan de la mano de Gizmochina, se confirma que el dominio de Huawei y las demás marcas chinas no ha bajado pese a los diferentes problemas con el gobierno de Donald Trump, un veto que ha significado reorganizar las estrategias para recuperar las ventas perdidas.

