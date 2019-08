Iglesia reflexiona y pide no atacar con mentiras al adversario político

La Iglesia Católica de Bolivia exhortó este domingo a los partidos en carrera electoral a que no ataquen al adversario político con mentiras para descalificarlo frente a los demás.

El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz, monseñor Stanislaw Dowlaszewicz dijo que las personas deberían reflexionar si son capaces de mirar con ojos de fe a los que se encuentran en la calle, en el trabajo, en la escuela o en su propia casa.

“Estén atentos, estén despiertos y para que este domingo no sea uno de tantos que vivimos sino que llevemos algunas preguntas inquietantes: ¿Qué hago yo con mi tiempo? ¿Cómo lo aprovecho? ¿Me esfuerzo para vivir desde la fe todas las horas de mi vida? ¿Soy capaz de mirar con ojos de fe a los que viven conmigo?”.

“Son hermanos los que veo o son enemigos que me amenazan y de los que me tengo que defender o acabar con él a toda costa porque no me cae bien. ¿O porque en este tiempo preelectoral es mi adversario político y por eso hay que acabar con él a través de las mentiras y de otras actitudes?”, preguntó.

Monseñor exhortó a los católicos a acercarse a las personas que invocan súplicas y necesidades porque ese es el tipo de vida que Jesús quiere para todos nosotros y porque lo demás “es pérdida de tiempo y perdiendo el tiempo pierde la vida”.

Erbol / La Paz