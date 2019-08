‘Influencer’ pide no distorsionar la información sobre los incendios en la Chiquitania para no causar zozobra

El Bunker

27/08/19

El ‘influencer’, Carlos Rocabado, en un contacto telefónico con El Bunker, programa que conduce Agustín Zambrana, pidió no distorsionar la información sobre los incendios en la Chiquitania para evitar confundir a la población y no causar zozobra. “Hay que manejar una información chequeada, acudir a las fuentes correctas y conservar la calma, porque al no ser especialistas en el tema, lo único que vamos hacer es confundir y estorbar”.

“La situación es tan crítica y difícil, la gente está sobrepasada de información, que es producto de una ansiedad de querer sumar, ayudar y comunicar”, señaló.

Asimismo, llamó al ciudadano a conservar la calma y mantener vivo el espíritu de la solidaridad para quienes lo necesitan en estos momentos. “Desde nuestro lugar tratar de mantener la calma, tratar de mantener viva esa solidaridad que hemos generado y gestionado entre hermanos bolivianos y tratar de aportar desde nuestro lugar con información correcta”, finalizó.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker