Iniciativa opositora impulsa nueva política de bosques

Legisladores de la Bancada Demócrata, encabezados por el senador Oscar Ortiz, presentaron la tarde del miércoles en la ALP el proyecto de Ley de Protección y Defensa del Bosque Boliviano, como una norma que pretende impedir la ocurrencia de siniestros por fuego en el país.

“Lo que buscamos es que el país tenga un marco legal e institucional para evitar nuevos desastres y en el caso actual (incendios en la Chiquitania), inmediatamente comenzar a trabajar, una vez controlados estos incendios, en la etapa que será muy dura, del post desastre, donde hay afectación a nuestros suelos, hay destrucción a los bosques, hay contaminación a los cursos de agua y obviamente esto va a causar un gran daño, un gran impacto a las familias que viven alrededor de este millón de hectáreas afectadas por incendios”, indicó Ortiz.

El senador de oposición informó que este proyecto se sustenta en tres componentes principales.

El primero establece la creación e implementación de un Plan Nacional de Reforestación de las áreas afectadas por incendios forestales y asentamientos humanos recientes.

El segundo tiene que ver con la formulación y ejecución de un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego.

Finalmente y como tercer componente, la norma en ciernes pretende abrogar la Ley N° 741, que autoriza el chaqueo de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, así como el Decreto Supremo N° 3973, del 10 de julio de 2019, que permite asentamientos humanos en reservas forestales.

La presentación del proyecto se llevó a cabo horas después de una reunión sostenida entre los parlamentarios Demócratas, el gobernador cruceño Rubén Costas y su equipo técnico, en la que los legisladores recibieron información acerca del real impacto de los incendios forestales en el departamento cruceño, el número de familias damnificadas y los trabajos realizados a nivel local para combatir el fuego, indicó Ortiz.

La norma presentada, que consta de seis artículos, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales, enfatiza la elaboración de los planes nacionales de Reforestación de áreas afectadas por los incendios forestales (art. 5) y de Manejo Integral del Fuego (art. 6) que establecería la parte preventiva con un sistema de alerta temprana, el manejo y combate del fuego, y las acciones de rehabilitación de las áreas afectadas por incendios forestales.

Pero también busca que, hasta que no entren en vigencia ambos planes, se instruya al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no emitir autorizaciones de asentamientos humanos y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT) no emitir autorizaciones de quemas, dentro de las zonas afectadas por incendios forestales.

Finalmente, Oscar Ortiz insistió en su pedido al mandatario para que declare desastre nacional y así permitir la llegada de ayuda internacional para mitigar los terribles efectos de la quema masiva en diversas zonas del país.

«A pesar del enorme esfuerzo de todos los que están trabajando en la mitigación de los incendios, la decisión del Gobierno del MAS de no pedir cooperación internacional ha dejado a la Chiquitania a merced de la acción de la lluvia», finalizó el representante parlamentario.