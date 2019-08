La Alcaldía dice que hay dos contradicciones y una omisión en el informe de Chacón por el caso WTC

Después de que la concejal por Soberanía y Libertad (Sol.bo) presentara un informe, elaborado por iniciativa propia, en el que identifica ocho posibles delitos cometidos por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el ex alcalde Juan del Granado en el caso del World Trade Center (WTC) y el derecho propietario de la Curva de Holguín, la Alcaldía salió al frente para descalificar tales acusaciones.

En conferencia de prensa, el secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, identificó al menos dos contradicciones y una omisión vertidas por la concejala en torno al derecho propietario de la Curva de Holguín.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La primera de ellas hace referencia al Acuerdo Conciliatorio del 14 de diciembre del año 2001, donde –según Chacón- como antecedente debió reconocerse al empresario Edwin Saavedra Toledo 36. 436 metros cuadrados y no 47.710 metros cuadrados.

Esta información, explicó Arroyo, no es correcta “toda vez que el acuerdo conciliatorio del 14 de diciembre de 2001 establece claramente que el derecho propietario de Saavedra es de 47.710 metros cuadrados, no 84.000 como él pretendía en este momento”, señaló la autoridad edil.

Arroyo hizo mención al artículo segundo del acuerdo donde textualmente señala que “el propietario tiene su derecho propietario sobre una superficie de 47.710 metros cuadrados, inscrito debidamente en el registro de Derechos Reales, bajo la partida computarizada No. 01431482 de 5 de enero de 1998”.

En cuanto al plano de división y partición presentado por Publicidad Marco y aprobado en la Resolución Municipal Nº 627 del 18 de noviembre de 1993, donde supuestamente, en el marco de la realización de un proyecto de urbanización, se realizaba una cesión de varias áreas en favor del municipio, esta afirmación “también es incongruente”.

Arroyo explicó que “en el artículo tercero de la misma resolución se establecen una serie de condiciones que se deberían cumplir por parte del propietario para que pueda entrar en vigencia y pueda tener efecto legal este proyecto de urbanización del año 93 y que no ocurre, nunca se lleva adelante el proyecto, nunca se ejecuta. Por tanto este plano de división y partición aprobado el año 93 actualmente no tiene vigencia. Por tanto no hay una consolidación de áreas de acuerdo a lo establecido en esa resolución porque nunca se ejecutó ese proyecto”.

La autoridad municipal añadió que lo que sí se produjo es la cesión de 25.000 metros cuadrados en favor del municipio de La Paz, lo que cuenta con el registro correspondiente.

Este instrumento da lugar a una interpretación de la concejala Chacón sobre cómo estarían emplazadas las áreas privadas sobre algo que, hoy por hoy, no tiene efecto legal dado que esta resolución no tiene validez debido a que el proyecto que se intentaba ejecutar nunca se hizo realidad.

Finalmente, como tercer elemento que se desprendió del análisis de lo expuesto por Chacón este lunes, Arroyo citó una omisión de parte de la concejala en toda la línea de tiempo que presentó. Esta omisión es la relacionada al emplazamiento del Teleférico en la Curva de Holguín sobre una superficie de 6.650 metros cuadrados cedida por Saavedra en favor de la empresa estatal.

“En un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Obras Públicas y Edwin Saavedra se establece y se reconoce una propiedad de 47.710 metros cuadrados, acuerdo bilateral del año 2013 que sirve de marco para consolidar una cesión en favor del Teleférico de 6.650 metros cuadrados para la construcción de sus estaciones y donde se reconoce la superficie de 47.710 metros cuadrados de Edwin Saavedra como de su propiedad”, dijo.

Para el secretario de planificación este hecho llama la atención porque esta información no fue considerada por Chacón. Se trata del primer convenio bilateral suscrito por Saavedra con una institución pública que ya emplazó las estaciones del Teleférico y que, además, reconoce la propiedad privada del empresario.

“Extrañamente no se hace mención a este hecho que también refrenda o reconoce la propiedad privada que representa Edwin Saavedra. Estos datos, dentro de la misma investigación, no son un aporte sustancial a todo lo que ya conocíamos, a todo lo que ya sabíamos. Más bien considero que redundan en lo mismo para poner en un escenario político electoral más visible a quién hace uso de esta información para poder ganar algo de cobertura en prensa”, finalizó.

Oxígeno / La Paz