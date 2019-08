La caja que nos ayuda a dormir mejor, basada en el invento de Mark Zuckerberg

Nos presentan hoy un dispositivo realmente interesante, un nuevo cargador inalámbrico con sensores de temperatura, humedad y CO2 para mejorar la calidad del sueño, basado en un concepto que inventó el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

Disponible en indiegogo.com después de haber pasado con éxito por kickstarter (superaron los 280.000 euros), se trata de un dispositivo que cuenta con varias funciones, incluyendo la de despertador con luz.

Podemos configurarlo para que emita luz tenue de cierto color durante horas específicas de la noche para que sepamos qué hora es aproximadamente si nos despertamos. Si abrimos los ojos a las 3:00 a.m, por ejemplo, no hace falta que cojamos el móvil para ver la hora, solo tendremos que mirar a la caja y ver si emite o no emite luz.

Se llama Zucklight en honor a quien inventó su concepto, Mark Zuckerberg, y comenzarán a enviar unidades en diciembre. Zuckerberg reveló en abril que había inventado una caja de madera brillante para ayudar a su esposa, Priscilla Chan, con insomnio. El CEO de Facebook lo llamó la «caja de dormir», «sleep box». Comentó en su momento:

Se sienta en su mesita de noche, y entre las 6 y las 7 de la mañana emite una luz muy tenue, lo suficientemente visible como para que si lo ve sepa que es un buen momento para que uno de nosotros coja a los niños, pero lo suficientemente débil para que la luz no la despierte si todavía está durmiendo. Y como no muestra la hora, si se despierta en medio de la noche, sabe que debe volver a dormir sin tener que preocuparse por dicha hora.

En la misma publicación, Zuckerberg instó a otros a tomar la iniciativa y construir más cajas así, y en TCF le han tomado la palabra.

Sus precios son inferiores a los 50 dólares, aunque hay una unidad que, además de sensor de temperatura, humedad y CO2, cargador inalámbrico y alerta de luz, cuenta también con sonido y con posibilidad de cargar wearables, unidad que cuesta 84 dólares en indiegogo.

Fuente: https://wwwhatsnew.com