La “descampesinización” del Estado Plurinacional

Pereira me contagió su preocupación respecto al acelerado crecimiento sin planificación de las ciudades, particularmente, de las periferias, donde viven “los no ciudadanos”. Los denomina así porque estas personas no tienen acceso a servicios básicos, y en su mayoría son migrantes del campo que dejaron sus tierras, comunidades, comarcas, pueblos en busca de mejores condiciones de vida y esperanza en La Ciudad.