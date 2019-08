La designación del técnico de la Verde se hace esperar

Marco Mejía / La Paz

La designación del técnico de la Selección nacional podría retrasarse algunas horas más. La reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, que debía llevarse a cabo este lunes no fue oficializada. “Será entre martes y jueves”, explicó una fuente de la FBF.

El encuentro podría llevarse a cabo mañana en La Paz, pero existe el riesgo de que se suspenda algunas horas más, ya que para este martes se anuncia un paro del transporte en la sede de Gobierno, extremo que dificultaría la llegada de la dirigencia federativa.

“Este lunes (hoy) no hay nada, nos dijeron para el martes, pero tengo entendido que en La Paz habrá un paro de transporte y que será complicado. Creo que será el miércoles”, dijo ayer Lily Rocabado, directora por la División Amateur.

Se conoce que la comisión seleccionadora remitió un informe de las distintas propuestas de los técnicos que aspiran a ser DT de la Verde y será el Comité Ejecutivo el que tome la decisión final.

El diario Meridiano de Venezuela reflejó ayer que César Farías está muy cerca de firmar un contrato con la federación.

“Esta no será la primera vez que el técnico venezolano haga vida con la Selección de Bolivia, pues ya tuvo su paso en mayo de 2018 hasta febrero de 2019. Además, en su palmarés está haber dirigido a la selección de Venezuela entre diciembre de 2007 a noviembre de 2013”, destacó el rotativo venezolano.

La información agrega que el documento final que firmará Farías con la dirigencia de la FBF contemplará “una cláusula de buen comportamiento”.

El DT se encuentra en Argentina y contactado por el programa Deporte Total señaló que su llegada a la Selección boliviana “depende de las condiciones. Si hay condiciones correctas de trabajo, honorables y de una forma con una expectativa para clasificar a un Mundial, lo consideraría seriamente. Si no es para clasificar a un Mundial o para hacer un trabajo profundo que quede para las siguientes generaciones, no me interesaría”. En cierta parte de la entrevista, Farías admitió que “la Verde es su consentida”.

