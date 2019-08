La FBF no tiene impedimento legal

La Federación Boliviana de Fútbol no tendrá ningún inconveniente legal para firmar contrato con el próximo director técnico de la Selección nacional, según la FBF.

Para la federación, Eduardo Villegas ya no tiene ninguna relación contractual con esta entidad, pese a que su abogado, Javier Aramayo, explicaba hasta la pasada semana que no aplicaba la disolución del contrato entre las partes.

Marco León, asesor legal de la entidad federativa, explicó ayer que “no hay inconveniente legal para que la federación contrate a un nuevo profesional para el cargo de director técnico. Para nosotros el contrato con el profesor Villegas está rescindido”.

El abogado añadió que el asesor jurídico de Villegas se negaba a recibir la carta de rescisión; sin embargo, la FBF tomó la previsión de llevar ese día un notario de fe pública que vio cómo se suscitaron los hechos.

“Los actos del comité ejecutivo son independientes. Para nosotros el señor Villegas no tiene ninguna relación, se le pagará lo que establece el contrato. Ya no es director técnico”, insistió León. Este medio intentó comunicarse con Aramayo, abogado de Villegas, quien no atendió los llamados.

Fuente: https://www.paginasiete.bo