La fotografía del primer ministro de Canadá Justin Trudeau , y la primera dama de Estados Unidos Melania Trump , en la cual se aprecia que se dan un beso se ha vueltoen lasy ha generado polémica porque se rumoreó un supuesto coqueteo entre ambos, pero la verdad es otra.En el marco de la cumbre del G7, la fotografía permite apreciar el momento en el que ambos se saludan con un beso en la mejilla mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una cara de disgusto y le sujeta la mano a su esposa.Lo cierto es que aunque en las redes sociales se ha comentado sobre una supuesta actitud desmedida entre Melania Trump y Justin Trudeau a partir de la imagen, un video del momento en el que ambos se encuentran muestra que solo se trata de un saludo rápido y normal.Sin embargo, antes de que todo esto quede aclarado, muchos solo le prestaron atención a la fotografía que dio la vuelta al mundo y no tardaron en reaccionar asumiendo un supuesto devaneo entre

Por ejemplo, una usuaria de Twitter compartió en esa red social la imagen con la frase en inglés «Melania is ready to risk it all #Trudeau» (Melania está lsita para arriesgarlo todo, en español).

Otro usuario de la red social del pájaro azul también broméo al compartir la imagen con la frase «Men, I pray that you can all find a woman who looks at you the way Melania looks at Justin Trudeau…

Men, I pray that you can all find a woman who looks at you the way Melania looks at Justin Trudeau… #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/guWRMawuaU

#MelaniaLovesTrudeau» (Hombre, ruego que todos ustedes puedan encontrar a una mujer que los mire como Melania mira a Justin Trudeau, en español)

