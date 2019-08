Nunca cobré un peso de Morales, nunca me nombró para ningún cargo, nunca le supliqué que lo hiciera, Mesa sí. Morales ha sido y es jefe de Mesa, no el mío. Ambos gustan de esa forma vieja de hacer política que es hacerse fotos en las tragedias humanas, yo no. Ambos son el pasado https://twitter.com/carlosdmesag/status/1167205161045024770 …

Carlos D. Mesa Gisbert @carlosdmesag La ley 741, que impulsó los chaqueos indiscriminados que ocasionaron la peor catástrofe en la historia de la Chiquitanía, fue hecha por la alianza @evoespueblo–@OscarOrtizA, cómplices que hoy hacen proselitismo sobre el fuego y las cenizas de la flora y la fauna cruceña.