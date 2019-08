“Llevo 32 años al servicio de este país salvando vidas y ahora quiero hacer más, por eso me postulé”

Runy Callau, candidato a diputado por la circunscripción C51 por Comunidad Ciudadana, en el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana , señaló que tener una mejor Bolivia y ayudar al ciudadano fue lo que lo incentivó a tomar la decisión de entrar en la política . “Llevo 32 años al servicio de este país salvando vidas y ahora quiero hacer más, por eso me postulé”.

“Estos 32 años me han permitido ver todo tipo de cosas, sentía impotencia de no poder hacer nada, esta es una oportunidad que me va permite hacer algo por mi país y de poner las cosas en su lugar”, agregó.

#Propuesta

Callaú dijo que los primeros 100 días de mandato, si es elegido como diputado, trabajará para restaurar la democracia del país. “Estamos ante un momento histórico y con una gran oportunidad de cambiar el país”.

Asimismo, indicó que una de sus prioridades será trabajar por una Santa Cruz segura, libre de pandillas y antisociales. “Vamos a proponer una ley que encierre a los ‘hombres topos’, en un centro de rehabilitación bajo una disciplina militar especial”.

Por último, pidió a la población creer en él. "Gracias a la gente por su apoyo, les pido que crean en mí".





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker