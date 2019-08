‘Luisito Comunica’ publica el video de su visita a Santa Cruz, la ciudad donde más comió

El youtuber mexicano publicó un video de su visita a la capital oriental. Resalta la variada gastronomía cruceña y la calidez con la que fue recibido por la población

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El popular youtuber, Luisito Comunica, difundió en la víspera un primer video de su segunda visita a territorio nacional, destacando que Santa Cruz es la ciudad donde más alimentos consumió.

«Al estar en una ciudad diferente siento que estoy en otro lugar (…) En esta ocasión me encuentro en la ciudad de Santa Cruz y vaya que cambia todo bastante, empezando que aquí no se dice Santa Cruz, se dice Santa Cruj, vamos puej», destaca el mexicano.

Luisito compartió gran parte de su recorrido con el destacado comediante cruceño Bruno Ferrante, siendo uno de los primero lugares que visitó el mercado nuevo, donde consumió un revuelto de hígado, acompañado con su chicha camba.

Video del recorrido del youtuber:









«Mal no está, está bien, pero no sé que tiene el hígado que no me encanta, o sea, nunca me ha gustado mucho», reacciona el youtuber al primer vocado y después destaca lo «dulce» y «muy bueno» de la bebida tradicional cruceña.

Después muestra una caminata que realizó por Cotoca, explicando que llegó con «surazo», que enfrió la ciudad. «Yo venía preparado para clima playero, por suerte traía empacada mi chamarra«, cuenta el joven.

También destaca en su video la forma de los ‘Toborochi’, árbol «obeso» plasmado en el escudo de armas de Santa Cruz, al cual abrazó y finalmente pasa a compartir imágenes de de su llegada a las cabañas del río Piraí, donde también probó comida típica.

Luisito se anima, incluso, a preparar un sonso en las brasas y después come un cuñapé. «Miren que chicloso se abre, a caramba, es quesoso. Al parecer Santa Cruz me va a convertir en un arbol obseso, así como en un chef obeso«, concluye.

También te puede interesar:

Fuente: eldeber.com.bo