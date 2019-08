Más denuncias salpican a magistrados Omar Michel y Edwin Aguayo

Nuevos hechos irregulares se denuncian contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sobre el hermano del decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel Durán, Juan Michel Durán. El representante del TSJ, Edwin Aguayo, cursa denuncias en su contra en la justicia ordinaria por diferentes hechos, uno de ellos es el uso de instrumento falsificado para favorecerse de terrenos, que se pusieron a nombre de otra persona. En tanto, el hermano del Consejero fue involucrado en la comisión del delito de coacción y acoso sexual y laboral contra una funcionaria, quien sería la responsable de filtrar el audio en el que se involucra al consejero Michel en la manipulación de un caso de feminicidio en Tarija. El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), refirió a Los Tiempos que no es la primera vez que hechos irregulares salpican al magistrado Aguayo, además de contar con el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. “El señor Aguayo tiene una denuncia de uso de instrumento falsificado en el caso de unos terrenos que puso a nombre de una persona que ya falleció, pero este proceso no progresa en la justicia ordinaria, pero eso es porque goza de la venia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la protección del presidente de Diputados, toda vez que Aguayo trabajaba en el bufete del hermano de Borda”, dijo. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Aclaró que ante estas irregularidades, está solicitando informes a las instancias respectivas para ver las demandas que cursan contra Aguayo y la etapa en que se encuentran con el objetivo de asumir medidas desde el Legislativo.

En pasados meses, el diputado José Carlos Gutiérrez (UD) denunció al presidente de la Cámara de Diputados en base a un audio, por el delito de tráfico de influencias, por favorecer a Edwin Aguayo, elegido magistrado del TSJ en las elecciones judiciales de 2017.

Presentó un audio en el que presumiblemente Borda conversa con otro legislador de nombre Jacinto, a quien le pide apoyar a Aguayo. “Quiero que te reúnas con mi candidato pues para el Tribunal de Justicia, Edwin Aguayo”, se escucha en la conversación telefónica.

Michel

Respecto al caso del consejero Omar Michel, en la Asamblea cursan dos pedidos de juicio de responsabilidades. Uno de ellos es el presentado por la diputada Lourdes Millares (UD) bajo los delitos de obstrucción a la justicia, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y concusión.

Este caso se lleva adelante por la filtración del audio sobre el caso de feminicidio en Tarija.

Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, fue aprehendido como consecuencia de la revelación de un audio en el que se habla de presiones a una jueza en favor de un acusado.

Su detención se dio en la ciudad de Sucre, pero será trasladado para su audiencia cautelar a Tarija, donde también fue aprehendido el exfuncionario judicial Héctor Dávila por el mismo caso.

MICHEL DICE QUE NO SE AFERRA AL CARGO

Omar Michel y Gonzalo Alcón, decano y presidente del Consejo de la Magistratura, respectivamente, declararon en calidad de testigos el martes en el Ministerio Público y negaron ser parte de un cuoteo de cargos al interior del Órgano Judicial, tal como se hizo conocer a través de unos audios. Michel no descartó dar un paso al costado en este caso que lo vincula a él y a su hermano. “Yo no me estoy agarrando al cargo, para nada, pero será una investigación imparcial, objetiva, la que determine cuál es el camino a seguir en estas temáticas”, manifestó.