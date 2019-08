Mesa y acusación de pago $us. 800,000, “No voy a declarar sobre acusación carente de fundamento”

Visiblemente molesto el candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo “en honor a la verdad no voy a declarar sobre acusaciones carentes de fundamentos, no voy hacerle el juego a la guerra sucia, he hecho una larga declaración”

Fuente: Detrás de la Verdad

