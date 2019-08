Messi: «Cada año el objetivo es superarme»

EFE

Lionel Messi, jugador del Barcelona, aseguró, tras ser galardonado como mejor delantero de la UEFA Champions League 2018/2019, que el objetivo para esta temporada, «como cada año», es tratar de «superarse» tanto a nivel individual como colectivo.

«Cada año el objetivo es ese, tratar de superarme tanto a nivel individual, donde intentaré seguir dando lo mejor, como con el grupo, con quien intentaremos conseguir los objetivos que nos planteamos al principio. Intentaremos poder hacerlo un año más», señaló Messi.

Un galardón al que Messi no pudo añadir el de mejor jugador del año 2019 para la UEFA que fue para el defensor holandés del Liverpool Virgil van Dijk.

«Quiero dedicar este premio a mis compañeros de equipo, porque sin ellos no hubiera podido lograr lo que he conseguido este último año», señaló Van Dijk al recibir el premio.

El internacional holandés, que minutos antes ya había sido designado mejor defensa de la UEFA Champions League de la temporada 2018/2019, no tuvo reparos en reconocer, pese a sus distintas funciones sobre el campo, al brasileño Ronaldinho como el jugador en el que más se fijaba cuando era niño.

«Yo de pequeño me fijaba en Ronaldinho por su manera de jugar, por su alegría sobre el campo, por sus filigranas, era espectacular verle jugar, pero me quedaría con toda la gente que me ha ayudado en mi camino para llegar a donde estoy hoy», añadió el defensa central del Liverpool.

Virgil van Dijk no fue el único jugador del conjunto ingles premiado en la gala, ya que el brasileño Alisson Becker fue designado mejor guardameta de la última edición de la UEFA Champions League

«Este premio como mejor portero es muy bonito. Quiero agradecer a mi familia, a Dios y a mis compañeros, así como a todas las personas que han trabajado conmigo a lo largo de mi carrera y espero que vengan más en el futuro», señaló Alisson tras recibir el premio.

Alisson, que fue fundamental en la victoria del Liverpool en la máxima competición continental, reconoció que con la conquista de la UEFA Champions League había logrado cumplir un sueño de la infancia.

«Soñaba desde que empecé mi carrera con levantar este trofeo y después de mucho trabajo y de mucho sacrificio lo he conseguido», admitió el portero brasileño.

Completó la lista de premiados el holandés Frenkie de Jong, jugador del Barcelona, que fue designado mejor centrocampista de la UEFA Champions League, tras alcanzar con su anterior equipo, el Ajax, la semifinales del torneo.

«Fue una gran temporada como equipo. No sé cómo lo hicimos la verdad, pero intentamos seguir el plan táctico que nos había marcado nuestro entrenador y conseguimos grandes resultados», indicó un De Jong incapaz de explica el «milagro» logrado por el equipo holandés.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar