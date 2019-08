“Mi hijo no quería participar en ese ejercicio militar”: papá de suboficial muerto en exhibición

El hombre exigió explicaciones por el accidente y aseguró que siente impotencia, dolor y mucha rabia por lo ocurrido.

Jesús Mosquera Andrade, en medio de su dolor, denunció que su hijo Jesús Lacides Mosquera no quería ir a esa misión: “Él había participado en muchos ejercicios riesgosos, pero este es uno de los más riesgosos, tenía mucho miedo de ese ejercicio y lo manifestó antes de irse”, aseguró el padre del suboficial.

Asimismo, el hombre exigió explicaciones por el accidente que cobró la vida de su hijo: “Yo quiero conminar públicamente a los comandantes en Rionegro que por favor me expliquen, si él no quería ir por qué lo mandaron”, señaló.

Mosquera Andrade habló de los sentimientos que lo embargan a raíz de la trágica muerte de su hijo en este accidente: “Impotencia porque no tengo nada que hacer sino poner esto a nivel de las instancias que tienen que ver con esto. Dolor porque me arrancaron una parte profunda del ser y rabia porque no se justifica que, a estas alturas de la vida, se manden a unos seres humanos a ese tipo de operación”, expresó el padre del suboficial a Noticias Caracol.

Entretanto, en rueda de prensa este lunes, el mayor general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, entregó detalles sobre lo ocurrido y cuáles son las líneas de investigación para determinar por qué se rompió la cuerda de la que se sostenían los militares.

El suboficial Jesús Mosquera cumpliría 41 años el próximo 29 de agosto, estaba a punto de recibir su título de abogado y vivía en Rionegro, Antioquia, con su esposa e hijo de 9 años.

En el accidente también falleció Sebastián Gamboa, oriundo de Agua de Dios, Cundinamarca. Allí sus familiares esperan el traslado de su cuerpo para darle sepultura.

