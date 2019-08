Michel responsabiliza a Legislativo y Ejecutivo por profunda crisis en poder judicial, hay ausencia de Estado

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, envuelto en las últimas semanas en escándalos por cuoteo de pegas y el tráfico de fallos judiciales acusó al Poder Legislativo y Ejecutivo de ser corresponsables de la profunda crisis que vive el poder judicial en el país.

Michel denunció la existencia de una ausencia de estado y dijo no entender como 13 años después de que Evo Morales hubiese asumido el Gobierno recién se estén dando los primeros pasos hacia la etapa de la institucionalización en el Poder Judicial, devela que la tecnología aún no llegó a este poder del estado.

El decano manifestó que el Consejo de la Magistratura fue achicado totalmente, no hay presupuesto, no hay recursos, no hay personal, admitió que Derechos Reales es el foco rojo de la corrupción pero señaló al Legislativo de ser corresponsable por qué esta institución funciona con una ley de 1887 y hasta ahora la Asamblea Legislativa no aprueba una nueva ley.

