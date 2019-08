MNR plantea retornar a la capitalización para crear empresas y empleos

El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, destacó que entre las propuestas de su partido está el retorno a la capitalización, porque en su criterio es el único sistema que puede generar el crecimiento de la economía del país.

“La capitalización es fundamental para la economía, la capitalización impulsa nuevos emprendimientos. Pero hay una manía de la gente de enamorarse de las empresas estatales, pero recordemos lo que pasó con Enatex o Quipus. Como MNR planteamos retornar a la capitalización, queremos crear 200 empresas privadas para que se genere empleos”, sostuvo en entrevista con ERBOL.

Untoja explicó que se debe desmistificar la capitalización y comprender que un país no crece ni progresa sin capitales. Recordó que cuando el MNR estaba en el gobierno, trajo capitales extranjeros a Bolivia para explorar gas y esto trajo como resultado la bonanza económica.

Asimismo señaló que las empresas estatales no generan empleos, solo “burócratas y vasallos que van a pintar paredes y hacer campaña política”.

“¿Cuánto aporta el burócrata al PIB? Nada. Los que trabajan independientemente y la empresas privada, ellos son los que aportan”, afirmó.

Además, Untoja aseguró que el partido al que representa ganará las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

“Tenemos que hacer este régimen termine y que no se instaure una dictadura venezolana. Vamos a ganar las elecciones, el que quiere ganar dinero en política, no es político, es un mercenario. Vamos a ganar las elecciones, ya estamos ganando con propuestas claras, que nos venga discutir Mesa sobre posición política, no la tiene y yo lo reto a un debate. No queremos más impostores”, afirmó.

Fuente: https://www.erbol.com.bo