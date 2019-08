Carlos Valverde en la Red – 30 agosto 2019.- Morales dice que es desastre lo de la Chiquitania, pero se resiste a declarar así al país; Zavaleta da a entender que la preocupación es lo «forestal» y demuestra su desconocimiento sobre la zona y no valora las unidades productivas, la ganadería, los sembradíos de subsistencia… los pastos… no le entiende.

CAO, ¿Porqué no denuncian las extorsiones del INRA de cesiones de hectáreas a cambio de aprobar solicitudes? en esos sitios asientan colonos. Falta valor civil…

Fuente: Carlos Valverde Bravo



