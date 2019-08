Morales: Doble aguinaldo evitó serios problemas como los de Argentina y Brasil

El presidente Evo Morales afirmó este domingo que el pago del doble aguinaldo resistido el año pasado por los empresarios privados, evitó que el país estuviera en serios problemas económicos como los que a traviesan Argentina y Brasil.

Durante la entrega del sistema de agua potable en la población de Mecapaca al sur de La Paz, Morales recordó que el sector privado rechazaba subir el salario de trabajadores y pagar el doble aguinaldo (gestión 2018), actitud que le sirvió para interpelar al empresariado de cómo pensaba entonces que la economía nacional crecería.

“(Les decía) hay que inyectar recursos económicos al pueblo y eso crea movimiento económico, hay fuentes de trabajo. ¿O quieren estar con problemas serios como Argentina como Brasil? Ellos decían no, no, no, eso no queremos. Ah…si no quieren que sea como en Argentina y como en Brasil, entonces tienen que pagar el doble aguinaldo. Entonces entendían, (en) debate sincero pero también pensando en nuestra querida Bolivia”, comentó.

Dijo que comentaba ese tema porque en algunos países vecinos donde está vigente el Fondo Monetario Internacional y ha vuelto el neoliberalismo y las políticas de saqueo a los recursos naturales, a las empresas estratégicas, han empezado a privatizarse y sin embargo en Bolivia “estamos aumentando (el crecimiento económico”.

Morales precisó que los problemas económicos de Argentina afectan a los países vecinos, particularmente a la población de Yacuiba que enfrenta problemas muy serios de comercio.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Aseguró que para bajar el problema del desempleo producto de los problemas económicos de Argentina, su gobierno se ve obligado a invertir otros recursos para crear otras fuentes de trabajo, motivo por el que pidió a sus seguidores mucha reflexión si “queremos seguir avanzando con el proceso de cambio”.

El presidente estuvo este fin de semana en Yacuiba en un par de entrega de obras locales financiadas por el Estado, pero que se lo hace ambientes de campaña electoral.

Fuente: https://erbol.com.bo