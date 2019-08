Morales ganaría en seis departamentos y Mesa en tres; el FPV no suma respaldo

La encuesta divulgada este lunes por cinco medios de televisión refleja que el presidente candidato Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), gana en seis departamentos, mientras que su inmediato seguidor, el postulante Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), en los tres restantes.

Morales se impone en La Paz (47,4%), Oruro (41,5%) Santa Cruz (32,6%), Cochabamba (47,9%), Beni (41,3%) y Pando (35,3%).

Mesa, por su lado, se impone en Chuquisaca (39,5%), Potosí (33,6%) y Tarija (28,5%).

Así lo muestra la encuesta nacional de intención de voto encargada por la redes de televisión Unitel, ATB, Bolivision, PAT y red Uno a la empresa colombiana Víaciencia que consulto a 2.036 personas en 37 municipios de áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos. El margen de error es de 2,4% y tiene una confiabilidad del 95%.

Escenarios desfavorables

En cambio, el candidato Oscar Ortiz, de la fuerza Bolivia Dice No (21F), consigue sus mejores resultados en Santa Cruz (21,2%) y Beni (16,3%), regiones en las cuales se ubica segundo detrás de Morales.

El peor escenario de Ortiz está en La Paz, donde desciende al cuarto puesto detrás de Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS) que, por el contrario, obtiene su mejor resultado: 7,5%, en el tercer sitial.

Mesa, precisamente obtiene sus peores resultados en Santa Cruz, donde se sitúa tercero con el 13,8%, y Beni, región en la que suma 13,4%. En el resto de los departamentos, excepto Chuquisaca (39,5%), Potosí (33,6%) y Tarija (28,5%), ocupa el segundo lugar.

En tanto, Morales está relegado en Chuquisaca (33,7%), Potosí (29,5%) y Tarija (17,8%), regiones en las cuales se ubica segundo detrás de Mesa.

FPV no tiene respaldo

Según los resultados del estudio a escala nacional, Morales obtiene 39,1% y se ubica primero por encima de Mesa que suma 22%; y Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No (21F), que obtiene 9,5%. Israel Rodríguez, del Frente Para la Victoria (FPV), se ubica último con 0%.

Ese mismo escenario se replica en las regiones porque no suma respaldo. El resto de los postulantes se ubica por debajo del 2,5%.

Indecisos

La encuesta de Víaciencia da cuenta de un 75,8% de electores que ya tienen decidido su sufragio. Mientras que un 3,5% anuncia un voto blanco, el 10,9% no sabe o no responde y un 9,8% dice que no respalda a ninguno de los nueve binomios habilitados para la contienda electoral. (12/08/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

