Muere en EE.UU. la nobel de Literatura Toni Morrison

Toni Morrison

Entre sus obras se cuentan once novelas y varios libros de no ficción.

La escritora estadounidense Toni Morrison, galardonada en 1988 con el premio Pulitzer y en 1993 con el Nobel de Literatura, ha muerto a los 88 años.

Fue autora de once novelas, entre las cuales destacan ‘La canción de Salomón’ (Song of Solomon, 1977), ‘Beloved’ (1987), ‘Paraíso’ (Paradise, 1997) y ‘La noche de los niños’ (God help the child, 2015), y también de diversos libros de no ficción.

Además de su obra literaria, fue conocida también como una luchadora por los derechos civiles y contra la discriminación racial.

Entre las condecoraciones que recibió a lo largo de su vida figuran la estadounidense Medalla Presidencial de la Libertad y la Legión de Honor francesa.

Un comunicado de la casa editorial Alfred A. Knopf detalla que la escritora murió anoche «rodeada de su familia y amigos» en un centro médico de Nueva York «después de una breve enfermedad».

Fuente: actualidad.rt.com