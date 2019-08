Muerte de Ana Lorena: ¿Por qué apuntan al fiscal Parra?

Muerte de Ana Lorena

¿PORQUÉ APUNTAN AL FISCAL PARRA ?

Para entender los hechos

Santa Cruz.- Los fiscales en su imputación van más allá. Puntualizan que en el caso EuroChronos, José Parra no asumió determinaciones fundadas, oportunas y pertinentes que conciernen a la necesaria ampliación de investigación.

LA EXPLICACIÓN

“Si bien el caso al presente cuenta con acusación formal, este tiene como víctima a Carlos Gutiérrez Valenzuela, el fallecimiento de Ana Lorena Tórrez Torrico y otras personas lesionadas; sin embargo, y en conocimiento de que el proyectil de bala que produjo el deceso de Ana Lorena no pertenecía al armamento empleado por los atracadores de la joyería, el fiscal José Parra no ejerció la efectiva dirección funcional del caso, puesto que no dispuso pesquisas contra los que causaron la muerte, que resultaron ser policías”, indica parte del argumento fiscal. F:ED















