Multitudinaria marcha respalda la gestión de Luis Revilla en La Paz

Recibe respaldo. Cientos de personas salieron la mañana de este martes a las calles de La Paz para apoyar la gestión de Luis Revilla, rechazar los procesos judiciales en su contra y reprochar la actitud de sectores del transporte público, que objetan las nuevas rutas de los buses municipales.

«La paceñidad está congregada para decir no a estos abusos, no a la desestabilización, sí a la democracia, sí a la institucionalidad y sí a La Paz. Los procesos son políticos, no es casual que se hayan iniciado por dirigentes del partido de Gobierno y no es casual que se iniciaran después de haber anunciado una alianza electoral», dijo el burgomaestre.

Declaraciones de la autoridad:

Esta semana se presentaba complicada para la gestión de la autoridad edil, debido a que hoy debía presentarse a declarar como sindicado en el caso ‘Yo Soy Mi Primer Amor’, pero la citación fue suspendida; también debía haber un paro del transporte público, pero también quedó sin efecto; y ahora solo tendrá que declarar el jueves por el caso Alpacoma.

La movilización fue convocada por la Asamblea de la Paceñidad, que alertó que «estas agresiones no solo afectan a la gestión municipal sino también al conjunto de la ciudadanía. Es por ello, que repudiamos estas acciones de amedrentamiento político y de persecución utilizando y manipulando instancias judiciales desde el poder político, teniendo como único objetivo desestabilizar la institucionalidad del Municipio de La Paz que es patrimonio de todas las paceñas y paceños y sobre el cual asumiremos una férrea defensa».

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco