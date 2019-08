Murillo: “¿Alarcón entregó a Valdivia para salvar a Mesa?”

En relación a declaraciones realizadas el día de hoy por el abogado de Carlos Mesa y candidato a diputado de CC, Carlos Alarcón, el senador opositor Arturo Murillo comentó en Twitter que la demanda hecha por Ximena Valdivia en contra del escritor Emilio Martínez y de la directora de la UIF, Teresa Morales, “le pareció un suicidio” y ante los pedidos del jurista de cambiar al fiscal del caso agregó: “¿No sabía cómo está la justicia? (…) ¿O entregó a Valdivia para salvar a Carlos Mesa?”.

“Denuncia hecha X Sra Valdivia asesorada X Dr Alarcon me pareció un #Suicidio. Escucho a Alarcon pedir cambio de Fiscal X no ser imparcial. No sabía como está nuestra justicia? La que lleva años persiguiendo oposición. O entregó a Valdivia para salvar a @carlosdmesag? #FuegoQuema”, tuiteó en la cuenta @ArturoMurilloS.