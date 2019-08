Niña evitó ser violada por su padre boliviano en España

Una niña de 14 años evitó ser víctima de violación al colgarse de la cuerda de un tendedero de ropa en un cuarto piso de un edificio en la ciudad de Valencia. El agresor era su padre, de 38 años y de nacionalidad boliviana, quien se salvó de ser linchado, reportaron medios españoles.

El hecho se registró el martes en una vivienda del distrito Marítimo de Valencia. Desde allí, agarrada a las guías laterales que soportan el tendedero de su departamento, empezó a pedir socorro y a gritar que su padre la quería violar. Advertidos, los vecinos intentaron romper la cerradura y tirar abajo la puerta.

La Policía de Valencia arrestó al padre, un hombre de 38 años de nacionalidad boliviana. La madre se encontraba en la localidad alicantina de Altea. La Policía evitó la posibilidad de que los vecinos lincharan al padre.

El hombre fue detenido y es procesado por un presunto delito de abuso sexual a su hija. Según el reporte, el padre intentó agredirla en su habitación, pero aprovechó un descuido y escapó a la ventana para pedir auxilio, subiéndose al tendedero.

“Los vecinos golpearon la puerta para entrar, porque el padre no abría. Me contaron, porque yo desde aquí no lo oí, le gritaban a la niña desde la calle que no se tirara, que aguantara”, relató una vecina a El País.

Según el reporte de la Policía, no era la primera vez que había ocurrido un intento de agresión contra la menor. Los antecedentes señalan que el año pasado hubo otro posible caso de abuso sexual, el padre intentó grabar de forma oculta a la menor y su hermana mientras se duchaban.

Página Siete / La Paz