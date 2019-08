Nina recibe alta médica y apunta a miembros de su partido de atentar contra ella

Después del accidente que sufrió a principios de agosto, la única mujer candidata a la presidencia del Estado para las elecciones de octubre, Ruth Nina, fue dada de alta la mañana de este lunes y acusó a miembros de su partido de tramar un supuesto atentado contra su vida.

“Ya se ha presentado la querella, mi persona ha declarado; hay víctimas que han perdido la vida, esto no se va a quedar esto así, puede quedarse así”, aseveró la postulante presidencial por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).

“Mi persona ha sufrido muchas amenazas, ha habido incluso la denuncia ante el Ministerio Publico desde las primarias”, recordó la candidata.

Nina señaló enfáticamente que “la justicia es para el que tiene plata, la justicia es para el que tiene poder político económico. Hoy el ministro de Gobierno no ha movido un solo dedo para realizar la investigación correspondiente”, lamentó la abogada.

La también representante de las esposas de policías pidió que se tome declaración a Leopoldo Chui, exfiscal y candidato vicepresidencial de su misma tienda política, con quien ya tuvo desavenencias.

La activista y política, quien sufrió un fuerte accidente el pasado 8 de agosto, fue vitoreada por sus partidarios tras ser dada de alta del Centro de Trauma del Hospital Sagrado Corazón, en la ciudad de El Alto.

Se conoció que, luego del accidente, Nina fue sometida a nueve cirugías por las lesiones que tiene.

“Me han hecho recapacitar bastante en el tema de salud”

Por otro lado, la también sindicalista atestiguó que ha vivido en “en carne propia lo que muchos bolivianos viven”, en referencia a las condiciones de salud y que ello le hizo “recapacitar bastante” en temas de salud.

Por ello manifestó: “Mi primera propuesta después de salir de este hospital es mejorar en todo sentido la salud para los bolivianos”, aseguró.

Nina dijo que vivió lo que es no tener ambulancia, ser tras trasladada en patrullas y no tener las condiciones adecuadas y que, por tales razones, no quiere que “nunca más” un boliviano sufra lo que ella ha sufrido.

Asimismo la dirigente agradeció a Dios por darle una nueva oportunidad, a la gente por la fortaleza brindad

Fuente: https://www.erbol.com.bo