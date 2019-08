» No hay ninguna cuenta bancaria de la policía para pedir aporte para la Chiquitania »

El Comandante Departamental de la Policía pide a la gente precaución, pues no están en ningún tipo de recolección económica, no se deje engañar en caso que le pidan un aporte.

📱78155567

Fuente: Periodismo Somos Todos

