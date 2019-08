Normando Álvarez: “Argentina ya vende gas a Chile y en 2 o 3 años será autosuficiente”

Normando Álvarez es un embajador más político que diplomático. Dice todo lo que piensa, o casi. Por eso, en esta entrevista revela los entretelones de su áspero relacionamiento con algunos ministros de Evo Morales. Por ejemplo, dice que tuvo “encontronazos” con el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez; califica de “dura” a la exministra Ariana Campero y dice que el exministro Rodolfo Rocabado no le atendió ni el teléfono.

Pese a eso, logró la firma de un convenio de reciprocidad en la atención de salud, una adenda para el contrato de gas y al menos dos importantes convenios para temas de seguridad fronteriza.

Directo como es, en esta entrevista hace un análisis autocrítico del gobierno de Macri, a la sombra de los resultados electorales de las primarias, en las que su gobierno fue derrotado por la fórmula kirchnerista por más de 20 puntos.

¿Cuál es su evaluación de las primarias en su país?

Estoy muy sorprendido, mucha gente quedó shockeada por este resultado. Se sabía que la formula de (Mauricio) Macri y (Miguel Ángel) Pichetto tenía menos intención de voto que la de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero se hablaba de hasta cuatro o cinco puntos. Fue un triunfo muy fuerte de Fernández, muy fuerte. En el 2015, en las PASO (primarias) ya hubo un triunfo del peronismo de (Daniel) Scioli por casi nueve puntos sobre Macri, después en las elecciones generales, ganó de nuevo Scioli, pero fueron al balotaje y ahí ganó Macri. O sea que queda alguna expectativa mínima para que el 27 de octubre, cuando son las elecciones, para que haya un achicamiento de la diferencia.

¿Qué pasó para que, pese a las denuncias de corrupción haya habido tanto apoyo para Cristina Fernández? ¿Es un voto castigo a la crisis económica?

Yo creo que sí, es un voto puramente económico. Este gobierno trató de avanzar la transparencia de las obras públicas, donde la corrupción se había instalado. Recordarán el famoso caso de (José) López tirando las bolsas de dinero a un convento, tirando nueve millones de dólares, había pegado mucho. Pero, en lo económico hubo un gran ajuste, eso lógicamente ha golpeado a la clase más baja, pero también, la clase media, que es el sector que apoyó mayoritariamente a Macri. Macri reconoció el error. Siempre hablamos de que estaban exagerando mucho en el ajuste, el ajuste debería ser mucho más paulatino. Hubo aumentos muy grandes en el gas, la electricidad y combustible. Eso en principio la gente aceptaba, pero cuando empieza a faltarle el dinero para vivir… Me decían que trabajo hay todavía en Argentina, pero el problema es que no alcanza la plata que se gana, y con el aumento del dólar eso produce un problema serio en la sociedad. Nuestra clase media es muy fuerte y define las elecciones. Yo creo que la clase media ahora definió un castigo fuerte. Cristina Kirchner sigue siendo una persona rechazada por la población, en la campaña prácticamente no apareció, sólo apareció dos o tres veces presentando su libro y nada más. Todavía existe en la sociedad ese pensamiento de que la corrupción produjo un daño muy grande.

Si se pone en una balanza la corrupción y las libertades por un lado, y la economía por el otro. Es obvio que la economía pesa más a la hora del voto.

Ya lo dijo Clinton hace muchos años con su famosa frase: es la economía, estúpido. Sea en Estados Unidos, sea en Argentina, la economía determina y muchas veces no se termina de aprender. A mí me importa mucho el tema de la honestidad, la transparencia, la libertad, pero uno no le puede pedir lo mismo a alguien que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Evidentemente la economía es muy determinante, por eso, el Gobierno tomó medidas de tipo económico muy fuertes, pero bueno las tenía que haber tomado hace unos meses. Yo tengo la esperanza de que haya un cambio, no digo que gane, pero sí que el 27 de octubre sea chica la diferencia y que exista la posibilidad de un balotaje.

Tomando en cuenta las constantes crisis, tanto en lo económico como político, ¿usted diría que Argentina sigue siendo una potencia?

Nosotros seguimos siendo un país fuerte, seguimos teniendo un buen nivel de vida, una buena educación, una salud gratuita y universal con muy buen nivel; pero, la Argentina siempre fue así, hace años, un premio Nobel de economía dijo que había cuatro tipos de economía, la de los países desarrollados, la de los países subdesarrollados, Japón y Argentina.

¿Y se puede decir lo mismo de la clase política? El peronismo, por ejemplo, sobrevive a todo.

Sí, sí, y además el peronismo tiene mil caras y es un partido más bien pragmático que puede pasar de la derecha a la izquierda en 10 segundos. Yo creo que sí hubo un error del gobierno de Macri, fue el tema económico, de haber hecho todo; y segundo perder en el discurso. Macri dejó que se instale el discurso de “gobierno para ricos, gobierno para los ricos”.

¿Cómo va a repercutir la elección argentina en Bolivia? Ya se ve propaganda oficialista en el sentido de que esto es la muestra de que Evo debe continuar y que la oposición no debe tener una oportunidad.

Bueno sí, yo creo que el Gobierno trata de instalar eso, creo que equivocadamente porque creo que se juegan mucho las cuestiones locales, aunque en Argentina se utiliza mucho a Venezuela como para asustar. Yo lo escuchaba al Ministro de Economía (de Bolivia) diciendo que (Macri) perdió, que si esto, que si lo otro, y bueno yo le podría decir que en realidad, del 100% de la población, el Gobierno tiene el 37 o 39% nada más. O sea, estamos hablando que casi 60% no piensa como el Gobierno, eso también es un elemento para mirarlo.

¿Cómo fue su gestión diplomática y su relación con el Gobierno? Empecemos por el gas.

La relación es más fácil si uno viene con toda la idea de olvidarse de la cuestión ideológica, con ganas de pelearla. La verdad que en el tema del gas tuvimos unos encontronazos con el Ministro de Hidrocarburos porque hubo un momento que Bolivia mandaba menos gas y no reconocía que mandaba menos gas. Nuestro ministro de Energía tuvo muchos problemas en la política interna porque se lo calificaba de entregador, ladrón, porque tuvo que comprar de Chile más caro. Una de esas salió una declaración del ministro (Luis) Arce en una radio de Argentina diciendo que cómo podía ser que Argentina le compre a Chile si nosotros tenemos gas y resulta que en ese momento Margarita tenía un inconveniente y no podía mandar. Entonces, yo le dije al ministro Sánchez que uno no puede cambiar la situación porque están los números. Después hubo acercamiento, se acordó la adenda que se firmó hace unos meses y muy buena porque, por un lado, baja la cantidad de gas que manda Bolivia, pero se hace mucho más realista porque Argentina necesita mucho gas en invierno, pero siempre se enviaba menos porque Brasil tenía una prioridad. Pasaba que nos mandaban más en verano y menos en invierno y en verano no necesitábamos. Y, una vez firmada la adenda, si Argentina necesita más, pide más y paga más. También está ese artículo que indica que por el cumplimiento efectivo de todo el invierno, que es junio, julio y agosto, Argentina le va a dar un avión Pampa, que es un avión de entrenamiento, un caza.

Por la cantidad de volúmenes ¿Cree que eso va a suceder?

Pareciera que sí. Pareciera que no hay ningún reclamo de ningún tipo.

¿Cuánto cuesta el avión pampa?

12 millones de dólares o 13 millones de dólares y esos los fabricamos nosotros.

Sin embargo, los analistas críticos sostienen que esta adenda le va a provocar pérdidas al Estado boliviano de hasta 600 millones de dólares hasta fin de año. Entonces, ¿no será que es una adenda buena para Argentina y mala para Bolivia?

Habrá que ver realmente la disponibilidad que tiene Bolivia de gas. No sé si tiene todo el gas porque el Gobierno dice que tiene y los especialistas que no son del gobierno dicen que no. La verdad que ahí ya no podría meterme, desconozco, pero si dije que es bueno es porque hay cumplimiento por parte de los dos. También es cierto que el año pasado Argentina tenía dos o tres cuotas de deuda por 250 millones de dólares, también se arregló. Yo sé que cuando Argentina pide menos gas es menos el ingreso para Bolivia, inclusive hubo una declaración en su momento que pasó medio desapercibida del presidente del Banco Central donde reconoce que los ingresos de Argentina por el gas iban a ser menores.

Eso sin mencionar la posibilidad de que Argentina también sea autosuficiente en su provisión de gas.

Es una obra del gobierno de Macri, que puede ponerse en el pecho una medalla porque hubo un incentivo muy fuerte para Vaca Muerta y están sacando cada vez más gas petróleo. Ya estamos vendiendo a Chile, había oferta para venderle a Brasil también y Argentina va a ser de acá a dos o tres años autosuficiente.

¿Eso significaría que dejaría de comprar de Bolivia?

Igual hay un contrato hasta el 2024-2026.

Pero los volúmenes van a ser sustancialmente inferiores.

Esta adenda tiene dos años, creo en dos años los gobiernos que estén en ese entonces deberán firmar una nueva.

Al margen del regalo, ¿se está negociando la compra-venta de aviones Pampa?

En la reunión de presidentes, el Gobierno le ofreció cuatro aviones o los que quiera comprar Bolivia. Se está haciendo toda la negociación para que la Fuerza Aérea Boliviana envíe los pilotos a probar y a ver los aviones y hacer prácticas de vuelos. Seguiremos avanzando en tanto en cuanto el Gobierno de acá de Bolivia defina avanzar en las compras.

¿Y habría la posibilidad de que se pague con gas?

Están las puertas abiertas, no se habló de la forma de pago, pero puede ser.

¿Qué tecnología tienen esos aviones? porque se hablaba de un veto.

Hay un componente que es de una empresa de Israel. Ellos habrían dicho (lo del veto), pero en Argentina hay una decisión del presidente Macri de vender y de negociar con Bolivia y ninguna empresa israelita o de ningún otro tipo va a frenar ese acuerdo. Si ellos no quieren que les vendamos, que nos compren ellos los aviones.

¿Cuáles son los alcances del convenio de salud suscrito recientemente?

Yo no podía hablar con la ministra Campero, tenía dificultades. Una vez fui a verla porque había muchos casos de argentinos que no eran tratados o eran mal tratados. Y había quejas permanentes a la Embajada. Ella decía no se puede no se puede, era muy dura. Yo estoy orgulloso del sistema de mi país que atiende a todos, pero fue duro, no pude avanzar. Ella mandó una nota diciendo que no se podía, esta nota tuvo mucha repercusión. Al que la reemplazó (Rodolfo Rocabado), le pedí 10 audiencias, nunca me recibió, ni por teléfono. Cuando vino la ministra (Gabriela) Montaño, como es más política, conoce más el tema y además empezaron con el SUS, se firmó el convenio. Creo que el acuerdo realmente sirve, primero porque vamos a darle seguridad a nuestros habitantes, independientemente de quiénes estén en las presidencias, que el argentino se sienta seguro en Bolivia y que el boliviano se sienta seguro en Argentina.

¿La atención será en el marco del SUS?

Claro. Si un director de hospital se niega, podamos hablar a la Cancillería y de ahí le hablarán al de Salud y así solucionamos. Además, el año pasado firmamos un contrato para la compra y la construcción de tres centros de medicina nuclear, que creo que es la cosa más importante que está haciendo el gobierno de Evo Morales. Están finalizando uno en El Alto, otro estará en Achumani, que está demorado por trabas burocráticas, otro en Santa Cruz- Van a ser centros de alto nivel, a la altura de Brasil, Argentina o cualquier país europeo.

¿Cómo está el tema del narcotráfico entre Bolivia y Argentina? ¿Creció o decreció esta actividad delictiva?

Ese tema fue en el que menos problemas tuve porque el ministro (Carlos) Romero es muy buen político y en seguida nos pudimos sentar y acordar. Firmó un acuerdo con la ministra Patricia Bullrich, firmó también con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), y cuando Bolivia propuso el Cerian (Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos) en Santa Cruz, Argentina fue el primer país que envió su delegado. Gracias a eso, ya se han detenido a cuatro o cinco importantes narcotraficantes, además de agarrar vehículos robados, cuatro o cinco camionetas de alta gama fueron recuperadas este fin de semana, hay colaboración. En la Argentina ha disminuido el ingreso de cocaína y drogas fuertes, porque se hizo un trabajo intenso en las fronteras.

¿Y en relación a otros delitos, como la trata y tráfico?

Ese es uno de los temas que se ha avanzado mucho. Bolivia también necesita fortalecer su estructura de personal.

¿En qué sentido?

A veces pasa que en Migraciones de Argentina deben haber 10 personas y en Bolivia mucho menos. Creo que es una traba, pero que se está mejorando muchísimo.

¿Por qué está retrasada la venta de electricidad de Bolivia a Argentina?

El problema fue en cuanto a la construcción de las redes. Hubo una decisión del Gobierno argentino de comprar electricidad y por

eso se hizo toda la obra. La parte de Bolivia estaba y en Salta (Tartagal) estaban trabajando. También había un problema por el tendido por parte de las comunidades que se quejan.

¿Para qué fecha está previsto el inicio?

Espero que sea cuanto antes.

¿Cómo fue la constitución de la SRL boliviana allá o cuál es la figura?

Es una empresa estatal boliviana, pero por la exigencia de nuestras leyes, le pidieron que sea una SRL. A efectos de su instalación, fue una exigencia de nuestra reglamentación.

¿Cuál es su evaluación como embajador macrista con un gobierno antimacrista?

Tuve la suerte de ser bien tratado, salvo algunos casos, de que no me atendían, pero bueno yo creo que entendieron los pueblos están por encima de los gobiernos circunstanciales. Creo que fue entendido eso, por eso hubo muchos avances. Agradezco también a mucha gente de la oposición, con quienes hablé con mucha libertad.

