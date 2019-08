Nunca cobré un peso de Morales, nunca me nombró para ningún cargo, nunca le supliqué que lo hiciera, Mesa sí. Morales ha sido y es jefe de Mesa, no el mío. Ambos gustan de esa forma vieja de hacer política que es hacerse fotos en las tragedias humanas, yo no. Ambos son el pasado https://t.co/ycWD7BiZhv





Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo



