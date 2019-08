Oficiales activos y pasivos de las FFAA piden renuncia de Kalimán

Daniela Romero / La Paz

Los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo pidieron, por separado, la renuncia del comandante en Jefe de esta institución, Williams Kaliman, por las amenazas que lanzó contra los que llamó “antipatrias” y “detractores”, y también por la sumisión al gobierno del MAS.

“Los oficiales de servicio pasivo de las FFAA y a nombre de muchos Oficiales de Servicio Activo de Bolivia invitamos al general Williams Kaliman Romero pida su relevo y/o renuncie a su cargo como comandante en jefe, por su actitud indigna”, se lee en una parte del comunicado enviado a varios medios de comunicación.

Los uniformados señalan que las palabras de Kaliman “ponen por el suelo, no sólo el orgullo y honor militar, sino también mellan la dignidad de todos y cada uno de los miembros de la institución fundamental del Estado y por ser una institución considerada de la reserva moral”.

En su discurso por el aniversario de la institución castrense, Kaliman afirmó que las FFAA nacieron y morirán anticolonialistas, además lanzó advertencias. “A nuestros gratuitos detractores antinacionalistas, que por su apetito de poder piden cambiar la estructura vertical, la disciplina y la jerarquía de las Fuerzas Armadas, con oscuras intenciones. Decirles a estos antipatrias que la institución más antigua del Estado, creada bajo el fragor de los cañones y forjadora del Estado, jamás permitirá que esto suceda”, sentenció.

“Él no tiene ningún derecho de pisotearla (a la institución) y ultrajar su imagen como lo hizo en su última intervención, a propósito de nuestro aniversario”, manifestaron los militares.

Dos oficiales en servicio activo conversaron con Página Siete, aseguraron que hay un malestar general. “Nos sentimos muy incómodos por lo que pasó, el general no nos representa, ni él ni el alto mando, es humillante”, afirmó uno de ellos que prefirió no dar su nombre por temor.

“Considerar (las palabras de Kaliman) una deshonra es poco, tratándose de la noble institución que fue y será siempre la tutelar de la patria y guardiana de la soberanía y libertad de nuestra Bolivia. No corresponde reflejar semejante servilismo ni a éste ni a ningún gobierno de turno”, dice la carta.

Más beneficios

Presidente Evo Morales anunció el 7 de agosto, aniversario de las FFAA, que a corto plazo se creará un fondo para modernizar la institución, adelantó que los militares formarán parte del directorio de las empresas estatales. Estos anuncios fueron criticados por especialistas, economistas y hasta por los mismos uniformados.

Gobierno gastó Bs 2,5 millones para la parada militar de El Alto

El Gobierno asignó 2,5 millones de bolivianos para todos los actos del aniversario de las Fuerzas Armadas, entre ellos la parada militar que se llevó a cabo el miércoles en El Alto.

El desembolso económico se hizo efectivo a través del Decreto Supremo 3999, del 31 de julio de este año. El documento está firmado por el presidente Evo Morales y los 20 ministros que conforman su gabinete.

“Se autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, realizar en la gestión 2019 la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Defensa por un monto de 2.500.000 dólares para la ejecución de las tareas de los actos conmemorativos al CXCIV aniversario de las FFAA del Estado y Gran Parada Militar”, señala el único artículo del documento oficial.

La parada militar se realizó el miércoles desde las 10:00 hasta pasadas las 15:00 en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto. A ese lugar llegaron cientos de militares de las tres fuerzas para hacer demostraciones.

Al respecto, el suboficial maestre en retiro de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Edgar Morales, manifestó que anteriores gestiones cada fuerza, es decir al margen de la FAB, el Ejército y la Armada, asignaban dinero propio para los actos de aniversario. “Todo salía de cada fuerza, eran recursos propios que se gastaban para la parada militar”, manifestó a Página Siete.

Un coronel del Ejército en servicio activo explicó que los actos por el aniversario de la institución militar “suelen hacerse con recursos propios”. “Que yo me acuerde el Estado no dio dinero para estos actos, alguna vez las Fuerzas Armadas hicieron la parada militar en otras regiones, pero no sé si el Gobierno dio recursos para eso también”, cuestionó.

Al margen de la parada militar, las Fuerzas Armadas organizaron cenas y otros actos oficiales por sus 194 años de vida.

