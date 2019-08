“Ojalá la cancha explote en el clásico del sábado”

El director técnico de Bolívar, César Vigevani, destacó el triunfo que consiguió su equipo y mencionó que el objetivo es llegar al clásico paceño del próximo sábado en la punta del campeonato. Con el triunfo, los celestes llegaron a 21 puntos, los mismos que acumula el elenco de Wilstermann, que ayer cayó frente a The Strongest.

“El triunfo nos sirve para recuperar terreno, no hay que desorientarse por la derrota que tuvimos el pasado domingo frente a San José. Lo importante será mantener la regularidad y hoy el equipo hizo cosas muy buenas y otras que se debe seguir mejorando. El resultado quedó corto por lo que se hizo en la cancha”, dijo. El argentino admitió que su elenco no estuvo preciso en la finalización de todas las opciones de gol que creó durante el partido de ayer.

“En los dos tiempos hicimos mucho de lo que planificamos, hoy no estuvimos precisos en la finalización y cuando no conviertes las opciones de gol que tienes, el rival sigue teniendo oxígeno. La finalización es corregible y me deja conforme que jugamos el partido con autoridad y disciplina”, añadió.

Sobre el clásico del sábado frente a The Strongest, Vigevani comentó que “son partidos aparte que no tienen nada que ver cómo llega cada club, los dos venimos con buena expectativa, será un juego que todos van a querer estar, una linda semana para disfrutarla y ojalá la cancha explote de gente para darle una mano a toda esa gente tan necesitada en la Chuiquitania”.

Los jugadores Jorge Flores y Vladimir Castellón concluyeron el partido de ayer con una serie de contusiones, pero según el técnico las dolencias no son de preocupación. En cambio quedó descartado Luis Gutiérrez, quien se recupera de un problema en el gemelo de la pierna izquierda.

Los celestes retornaron anoche a La Paz y en esta jornada tienen previsto realizar una sesión de orden regenerativo en la zona de Tembladerani.

