Oriente recupera a Nogueira para visitar a Nacional Potosí

El zaguero brasileño puede regresar al onceno titular contra el cuadro de la banda roja, este domingo (17:15) en la Villa Imperial. La duda es si irá por Cuéllar o por Olguín

El técnico de Oriente Petrolero, Luis Marín Camacho, recuperó a un hombre importante en la última línea. Se trata del zaguero brasileño Sueliton Nogueira, que superó una contractura muscular en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, y está a las órdenes del DT que alista el equipo para visitar a Nacional Potosí, este domingo (17:15), en el Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. El cotejo es válido por la novena fecha del Clausura.

Nogueira no logró finalizar el partido contra Real Potosí y no jugó en el partido que los refineros cayeron por 1-2 ante The Strongest, en el Tahuichi. Su regreso será importante para el equipo de Camacho, ya que ha sido uno de los más regulares en la última línea. La duda es si reemplazará a Mario Cuéllar o Gustavo Olguín.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por otro lado, Sebastián Gamarra y John García aún no podrán ser tomados en cuenta, ya que siguen en proceso de recuperación. El primero sufre de una contractura en el talón de Aquiles y el segundo tiene un desgarro en la pierna derecha.

Fuente: diez.bo