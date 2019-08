Orozco responde ante las críticas y asegura que no hizo gestos del VAR

La Paz.- Raúl Orozco fue criticado este pasado fin de semana por cobrar un penal en el que se habló de una señal que hizo como simulando el VAR. Aclaró que no fue así y que cobró una mano.

Comisión de Árbitros decidirá si sanciona a Orozco por hacer la señal del VAR

El secretario de la Asociación Boliviana de Árbitros, Víctor Hugo Chambi, informó que se hizo un análisis del encuentro y dijo que el cochabambino, no realizó el rectángulo completo, por lo que no puede marcarse esa acción como una señal del VAR.

La acción del árbitro Raúl Orozco, en el partido Bolívar versus Always Ready el sábado en la ciudad de El Alto, generó una serie de críticas a nivel nacional e internacional. El juez boliviano realizó al minuto 97 la señal del VAR y cobró penal para los millonarios, en Bolivia no existe el video arbitraje.

Para que se señale el VAR, se tiene que hacer una señal completa. Es decir, un triángulo completo, si se observa en las imágenes, el señor Orozco toca ambas manso encima de la cabeza. Por lo que entendemos es una señal que marcó una mano que hubo en el área”, declaró Chambi al portal Urgentebo.

De acuerdo con Chambi, no hay solicitud de informe sobre el arbitraje de Orozco, pero si hubiera, es la Comisión de Árbitros que verá que sanción se aplica.

“Eso lo tiene que evaluar la Comisión de Árbitros, esa instancia tiene que hacer una evaluación”, sostuvo

El gerente de Baisa, Dardo Gómez, calificó de escandaloso y vergonzoso el ademán del juez del encuentro.

“ Esto es escandaloso, que VERGÜENZA acaba de pasar nuevamente el Fútbol Boliviano!!!. Se aplica el VAR, se da cuenta y se agarra el audífono, si quedaban dudas de que se juega sin reglas, sin moral, sin autoridad, sin seriedad, sin credibilidad, aquí está la prueba!! Vergüenza (sic)”, escribió Gómez en su cuenta en Twitter.

Medios como el Diario Olé titularon: “¿ Extraño? Que en Bolivia no se usa el asistente de video”. AS tituló: “Minuto 97, arbitro hace la señal del VAR y pita penalti en un torneo en el que no hay VAR”.

Fuente: Unitel, https://www.urgentebo.com

