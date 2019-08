Palavicini, goleador vigente a sus 41 años tras vivir una dura prueba

Martín Adrián Palavicini López es hoy en día uno de los sinónimos de gol en el fútbol boliviano. A sus 41 años el goleador ha pasado por muchas situaciones en su vida, empero Dios y su familia han sido parte de su testimonio de vida, incluso sobreviviendo a un accidente que pudo truncar no sólo su carrera, sino también su vida.

“Primeramente mi fe en Dios y que mi vida y mi fútbol den testimonio del poder de Dios. Amo el fútbol, cuido mucho mi alimentación y anotar goles para la gloria de Dios me motivan a mostrar a las nuevas generaciones que con la fe en Dios y mucho empeño y sacrificio se pueden lograr los sueños en el fútbol”, confesó Palavicini, quien a sus 41 años sigue activo en el fútbol y ya lleva tres goles convertidos en un partido en la Copa Simón Bolívar 2019 con la casaca de Real Santa Cruz, su gran amor deportivo.

Inicios

Martín Palavicini comenzó a jugar al fútbol a sus cinco años en su natal Rosario, logrando pasar por diferentes categorías hasta llegar a Cuarta Categoría en Rosario Central.

Su debut a nivel profesional fue en el club Estrella Federal de Rosario.

Pasó por diversas instituciones antes de llegar a Bolivia en 2003, cuando llegó a Santa Cruz para probarse en Deportivo Cooper, aunque no se quedó.

“El 2004 volví y arreglé en el club Real Santa Cruz. Luego pasé a Oriente Petrolero, San José, Real Mamoré, Petrolero del Chaco, Universitario de Sucre, Nacional Potosí, Royal Pari y volví al club Real Santa Cruz”, contó Palavicini.

En toda su carrera profesional, pero principalmente en Bolivia, salió dos veces goleador de la Liga (Clausura 2014-2015 y Apertura 2015-2016 con Universitario) y lleva anotados más de 200 goles. “Perdí la cuenta”, reconoció.

Próximo a cumplir 42 años (el 15 de agosto), Palavicini sigue dando que hablar en el fútbol boliviano.

Accidente y esperanza

Luego de consagrarse campeón del Nacional B 2011-2012 con Petrolero del Chaco (Yacuiba), Palavicini continuó su carrera en la ciudad fronteriza.

En noviembre de 2012, cuando el jugador tenía 35 años, una tormenta eléctrica cayó sobre Yacuiba y Palavicini sufrió un terrible accidente que no sólo amenazaba a su carrera deportiva, sino también su vida.

“Me agarró una descarga eléctrica en la terraza de donde vivía. Entraba agua por la ventana y quise poner un hule pero me topé con el cable de alta tensión con mi cabeza y me descargó 11.500 voltios. No me podían alzar porque le pasaba corriente a los chicos. Al final me alzaron Richard Uriona, Rolando Campos y Jorge Ruth. Mi esposa (Mary Ysabel Pérez) oró a Dios, clamó con el Salmo 91 y luego me pudieron alzar para llevarme al hospital. Estuve en terapia intensiva tres días en Tartagal (Salta) y me dieron el alta. Después tuve que ir a Rosario para terminar mi recuperación. Allá estuve cinco meses y Dios me sanó totalmente. Me permitió volver a Bolivia yjugar en Petrolero los últimos dos partidos del campeonato”, relató.

En ese tiempo y en medio de oraciones, Palavicini y su familia oraron a Dios para superar ese duro momento.

En un momento determinado pensó en que no volvería a jugar fútbol, pero la oración y la voluntad de Dios hizo posible el milagro.

“Me dieron un diagnóstico no muy alentador, pero oramos y dejamos todo en manos de Dios. La verdad los doctores quedaron sorprendidos porque no se llegóa hacer nada de lo que ellos decían y la operación fue un éxito para la gloria de Dios. Me dijeron que podían cortarme la pierna y hacer de dosa tres operaciones en la cabeza. Nosotros sabíamos que Dios no hace las cosas a medias, que yo estaba sano y que iba a salir de esta con la ayuda de Dios. Fue un proceso pero siempre en victoria cada día”, contó el goleador.

Tras el milagro concedido por Dios, Palavicini no paró de jugar y hacer goles, siempre con la dedicatoria especial para el Divino Creador.

En cada gol, la camiseta con la leyenda dedicada a Dios se visibiliza como testimonio de su fe.

Palavicini seguirá jugando hasta que Dios así lo decida e incluso expresó su deseo de retirarse en Real Santa Cruz.

11_dep7_apg.jpg Martín Adrián Palavicini López ARCHIVO

PERFIL

Nombre: Martín Adrián Palavicini López

Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, Argentina, 15 de agosto de 1977

Edad:41 años

Deporte: Fútbol (activo)

Padres: Jorge Alberto Palavicini y María Susana López

Hermanos: María, Elizabeth y Malvina Palavicini

Esposa: Mary Ysabel Pérez López

Hijo: Joel (17 años)

Figura que admira: Lionel Messi

Hincha: Rosario Central y Real Santa Cruz

Trayectoria: Estrella Federal, Unión de Álvarez, Olimpia, Estrella Azul, Lavalle,

Rosario Central (Argentina); Real Santa Cruz (2004), Oriente Petrolero (2005-2007), San José (2008-2009), Real Mamoré (2010-2011), Petrolero del Chaco (2012-2013), Universitario de Sucre (2013-2016), Nacional Potosí (2016), Royal Pari (2017-2018) y Real Santa Cruz (2018-actualidad).

El delantero y su palmarés con los clubes bolivianos

Martín Palavicini lleva 15 años jugando al fútbol en Bolivia, luego de su arribo a Real Santa Cruz en 2004.

En estos 15 años, el palmarés formado por el ariete rosarino es extenso, entre el fútbol profesional y el de ascenso.

Además de consolidar un reciente título departamental con Real Santa Cruz, Palavicino suma a sus títulos de máximo goleador los conseguidos con Petrolero de Yacuiba, en el Nacional B 2011-2012, el torneo Clausura 2013-2014 de la Liga con Universitario de Sucre,además del ascenso histórico de Royal Pari en la Copa Simón Bolívar 2017.

Fue goleador de los torneos Clausura 2014-2015 con 13 goles, además del Apertura 2015-2016 con 19 tantos, ambos con la “U” de Sucre.

Palavicini: “Es muy difícil dejar de jugar al fútbol”

A pocos días de cumplir 42 años y goleador de su equipo Real Santa Cruz en la Copa Simón Bolívar, Martín Palavicini está convencido que seguirá jugando al fútbol y será voluntad de Dios dictar fecha para su retiro.

“Dios me dio una palabra que iba a jugar los años que él quiera, así que Dios sabe cuándo y sé que él también lo pondrá en mi corazón, porque es muy difícil dejar de jugar. Mientras lo seguiré disfrutando. Dios tiene la última palabra en mi carrera”, aseguró Palavicini.

El rosarino, goleador notable en el fútbol boliviano, se coronó campeón de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) con Real Santa Cruz, el club que lo cobijó en esta etapa de carrera y donde sigue redituando al Albo.