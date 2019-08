Todo parecía normal

Después de la derrota ante Kennedy, Nixon sumó un segundo varapalo al no conseguir ser elegido Gobernador de California en 1962. Una derrota que agrió su carácter y enrareció la relación con Pat, que comenzó a sufrir la ira de su esposo en forma de palizas y malos tratos. En “The Secret World of Richard Nixon”, Anthony Summers recogía el testimonio de John P. Sears, un exasistente de campaña de Nixon, que relataba cómo el abogado de la familia del presidente, Walter Taylor, le comentó que “Nixon la había golpeado en 1962 y que, a consecuencia de ello, Pat había amenazado con dejarlo. No estoy hablando de una bofetada. Le puso un ojo morado”.

A pesar de la grave situación, el matrimonio nunca dio signos exteriores de tener problemas. Los medios de comunicación silenciaron ese y otros episodios de violencia en la pareja y contribuyeron a mantener la impresión de matrimonio unido extendiendo la idea de que, a pesar de la frialdad en sus apariciones en público, en la intimidad Richard Nixon era un marido cariñoso y divertido. La normalidad era tal que, como venía siendo habitual, Pat se implicó en la campaña presidencial de 1968 que consiguió, finalmente, que Nixon fuera presidente y ella primera dama.