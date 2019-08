Plan de exploración busca confirmar potencial gasífero

El plan de perforación de 36 pozos exploratorios a ejecutarse hasta 2020 por la estatal Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB) confirmará el potencial de 34 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural del país.

Así aseveró el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, durante el Informe de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas-Parcial 2019 que presentó en Caraparí, el pasado jueves, según boletín de prensa institucional.

Asimismo, según Sánchez, los hidrocarburos constituyen el 94 por ciento de la matriz energética nacional, “brindando mejor calidad de vida a los bolivianos”, por lo que la actividad exploratoria se convirtió en una prioridad desde el año 2006 para seguir incrementando las reservas gasíferas del país.

El Ministro resaltó que la evolución de las reservas está claramente establecida en cada una de las certificaciones realizadas que muestran cifras en ascenso: el 2009 se certificaron 9,94 TCF; el 2013: 10,45 y, de acuerdo a la última certificación a diciembre de 2017, son 10,7 TCF de reservas hidrocarburíferas. “El factor de reposición de reservas entre 2009 y 2013 fue de 1,2. Es decir que se repusieron las reservas consumidas y se aumentaron volúmenes. Entre 2013 y 2017 el factor de reposición fue mayor a un TCF, lo que también demuestra la reposición e incremento de reservas”, dijo.

Agregó que en 2006 la producción fue de 33 MMmcd y ahora, al 2019 se está produciendo más de 59 MMmcd.

En días pasados, el senador y candidato a la presidencia por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, puso en duda estos datos de la canadiense Sproule y aseveró que faltaban a la verdad al asegurar que Bolivia cuenta con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas totales de gas natural, cuando solamente alcanzarían a los 5,58 TCF.

Ortiz dijo que dicho informe menciona 5,6 TCF como reservas probadas en producción, y 3,4 TCF de reservas probadas no desarrolladas o en no producción. “La experiencia entre 2013 y 2017 y la certificación es que muy pocas reservas no desarrolladas mencionadas se volvieron en probadas. Sumadas las reservas se llega a 9 TCF y de forma inexplicable se aumenta a 10,7 TCF”, sostuvo.

Para desvirtuar estos cuestionamientos, la estatal petrolera anunció que el informe sobre las reservas de gas y líquidos estaban a disposición de cualquier ciudadano, “sin restricción alguna”, ya que los resultados obtenidos por la empresa canadiense Sproule International Limited se hallan publicados en el siguiente link de internet: https://www.ypfb.gob.bo/es/transparencia/informes-tecnicos/9-ypfb-corpor….

Según el comunicado de prensa, el vicepresidente de Administración y Contratos de la estatal petrolera, Juan Carlos Severiche, reiteró que en el documento público, Sproule indica que las reservas probadas de gas natural llegan a 10,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), las probables más probadas a 12,5 TCF; y las probadas más probadas más posibles a 14,7 TCF.

En cuanto a las reservas de líquidos, las reservas probadas llegan a 240,9 millones de barriles (MMbbl), las probadas más probables a 297,7 MMbbl y las probadas más probables más probadas a 376,1 MMbbl.

Según explicación técnica de la certificadora, los resultados referidosson producto de la evaluación de 60 campos productores de hidrocarburos, con un total de 306 pozos gasíferos y 131 pozos petrolíferos.

PROYECCIONES

Renta petrolera per cápita de $us 300

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció que se tiene proyectado un incremento en los próximos cinco años de la renta petrolera per cápita de 270 dólares a más de 300 dólares promedio por año, resultado de la tercera etapa que se viene, “la internacionalización (de al venta del gas), que ya empezamos este año”.

“La renta petrolera per cápita en la época de la capitalización (1992-2005) fue en promedio anual de $us 26; con la nacionalización se incrementó 10 veces a $us 270, con una renta petrolera de $us 38.500 millones acumulada en los últimos 13 años”, dijo el Ministro al resaltar las proyecciones que tienen.

Aseveró que este crecimiento es gracias a las inversiones realizadas en el sector de $us 14.100 millones, que permitió duplicar la producción de gas de 30 a 59 millones de metros cúbicos día (MMmcd); asimismo, gracias a esa inversión también se han repuesto he incrementado las reservas consumidas en este periodo, alcanzando los 10,7 TCF.