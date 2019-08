Potosinos a la final de la ‘Libo’

Baloncesto. Tuvieron los mejores niveles en los play offs. Se espera la impugnación de CAN.





Ref. Fotografia: De infarto. El público pudo vivir una de las series más reñidas de la Libobasquet en Oruro.

Con un susto de por medio, Nacional Potosí se instaló en la final de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobasquet) con una victoria de tres triunfos contra dos ante Club Atlético Nacional (CAN) y protagonizará un duelo contra Pichincha, el otro representante de la Villa Imperial. Nacional, la revelación del torneo, venció a CAN de Oruro, en el quinto encuentro, jugado la noche del martes por un marcador ajustado de 63-62 con una polémica en los segundos finales en una acción ofensiva de los orureños.

Una semifinal de infarto. A falta de 13 segundos para el final, Marco Recamo anotó dos puntos para el cuadro de la banda roja, colocando a su equipo adelante en el marcador con un 63-62. En los segundos finales, los nervios bajaron desde las graderías del coliseo Ciudad de Potosí. El mínimo error podía traer consecuencias y así ocurrió. Una falla en salida, desde un saque, de Nacional Potosí fue aprovechado por Celmar Alanes, quien se infiltró entre los rivales y encestó con una bandeja, pero no subió al marcador porque los árbitros dieron por finalizado el compromiso. La dirigencia de CAN impugnó este encuentro porque no hicieron valer la canasta de Alanes. La decisión arbitral y de la mesa de control causó confusión en esos segundos, porque los jueces dejaron jugar, mientras desde la mesa dieron por concluido el encuentro con el control electrónico cuando Alanes arrebató la pelota al adversario.

Corre el reloj para la dirigencia. Con la impugnación presentada, la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) se pronunciará dentro de las 24 horas. La entidad orureña afirmó que en caso de recibir una respuesta en contra a su pedido llevará su protesta al Tribunal de Penas. Pichincha, por su lado, espera la resolución de este asunto. En la historia de la Libobasquet esta es la segunda vez que dos elencos potosinos definirán el título. En la edición 2017, Pichincha y Calero fueron los finalistas. Ese año, Calero fue campeón, repitiendo esa campaña en 2018. Pichincha va por su primera corona, en 2016 y 2017 quedó como segundo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

20:00 Horas

es el horario que iniciarán los partidos. Los clubes transmiten en sus redes sociales.

Fuente: eldia.com.bo