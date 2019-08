Realidad de los clubes cruceños: caen en casa y goleados afuera

El momento golpea y pese a que los clubes de Santa Cruz son seis de 14 en total, ninguno hace pie y sus malas campañas se reflejan en las posiciones donde están ubicados desde la séptima posición para abajo. Encima, Destroyers (27 puntos) es último en la tabla general y si no reacciona puede descender.

¿Quiénes fallan? Las miradas van a dirigentes, cuerpo técnicos y jugadores. En el Clausura, Oriente es séptimo (9) y Blooming (9), octavo. Los dos no sólo han sido doblegados fuera de casa, sino en el mismo Tahuichi porque Bolívar hace dos fechas le volcó el marcador a la academia (2-2) y Oriente no pudo el pasado domingo ante The Strongest (1-2) que le ganó bien. Golpes directo al mentón.

“Bolívar y The Strongest nos sacaron diferencia porque planificaron mejor sus planteles y los sostuvieron; a ellos ahora se les sumó Wilster y San José, pese a sus problemas. El desafío nuestro es alcanzarlos”, dijo Ronald Raldes, el presidente albiverde.

En la misma línea fue también Mario Franklin Chávez, titular de Royal Pari. “Ahorita no podemos echarle la culpa a la altura porque igual vienen y nos ganan”. La situación se ha tornado desesperante porque ni siquiera Blooming, que hizo un buen Apertura, saca la cara. Es octavo y siendo el equipo más goleado de los seis cruceños (20 en contra con 11 a favor). En Potosí, en las últimas dos fechas, se comió 10. Royal Pari es noveno (8) y tras caer con Nacional Potosí (0-2) el sábado, su DT (Roberto Mosquera) decidió renunciar. Sport Boys ha experimentado una interesante remontada, pero sigue undécimo (siete puntos) y con permanente amenaza de paro.

Lo de Destroyers y Guabirá es patético porque apenas suman cinco y tres puntos respectivamente, lo que los lleva a ocupar las dos últimas casillas. “Hay que reaccionar de inmediato o nos caemos”, dijo Carlos Blanco, titular cuchuqui.

“La presión por ganar nos hace cometer muchos errores”. Según Carlos Blanco, el presidente de Destroyers, es la frase que más le repiten los jugadores. Su equipo es hoy el candidato a perder la categoría ya que suma 27 puntos en 34 partidos, aunque un poco más arriba están Sport Boys (30), Royal Pari (33) y Guabirá (34). En realidad del último al décimo, que son los montereños, hay sólo siete puntos de diferencia. Guabirá ya cambió de técnico y Royal Pari está por hacerlo tras la renuncia de Mosquera.

¿Y Destroyers? “Hablé uno por uno con los jugadores y todos me dicen que es más por fallas de ellos, que del técnico. No voy a negar que me llaman de todos lados, que hay mucha presión”, agregó Blanco.

En la siguiente fecha, Guabirá recibirá a Destroyers y Sport Boys a Royal Pari, lo que dejará aún más claro el panorama en la tabla acumulada.

Fuente: https://www.paginasiete.bo